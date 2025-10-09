الخميس   
    دولي

    مسار تعاون جديد يجمع روسيا وطاجيكستان

      أعربت روسيا وطاجيكستان عن اهتمامهما المشترك بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم تحسين المناخ الاستثماري وزيادة المشاريع المشتركة .

      وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن الرئيسين فلاديمير بوتين وإمام علي رحمن ونشر على موقع الكرملين في إطار زيارة بوتين إلى دوشنبه التي ستستمر 3 أيام ستتخللها القمة الثانية “روسيا – آسيا الوسطى”، وقمة رؤساء دول الرابطة المستقلة .

      وأكد البيان المشترك على “مواصلة تطوير التعاون في مجالات النقل واللوجستيات، بما في ذلك تطبيق حلول رقمية، بهدف توفير ظروف مواتية لنمو حركة البضائع”.

      وأعلن البلدان عن نيتهما اعتماد التقنيات الرقمية لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما .

      وأشار الرئيس بوتين خلال لقائه نظيره الطاجيكي في دوشنبه إلى الأداء المتميز للتبادل التجاري الثنائي، حيث أعلن أن “التبادل التجاري بين البلدين سجل نموا ملحوظا بلغ أكثر من 17% منذ بداية العام الجاري .

      وأضاف بوتين أن “العلاقات التجارية والاقتصادية تتطور بوتيرة جيدة. ففي عام 2024 شهدنا نموا تجاوز 7% في حجم التبادل التجاري، وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2025 بلغت النسبة أكثر من 17%”، مؤكدا على أهمية الحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية “.

      المصدر: روسيا اليوم

