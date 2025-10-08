“القسام” تستهدف تجمعًا وآليتين لجيش العدو الاسرائيلي في غزة

أعلنت كتائب القسام أن “مجاهديها تمكنوا صباح الثلاثاء من استهداف جيبين عسكريين للاحتلال من نوع همر بقذيفتي “الياسين 105″، وذلك على خط إمداد قوات الاحتلال قرب عيادة جورة اللوت، جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة”.

وأفادت القسام أن “العملية أسفرت عن وقوع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح، في حين رصد مجاهدوها هبوط طائرات مروحية تابعة للاحتلال في مكان الاستهداف لتنفيذ عمليات إخلاء”.

وفي بيان آخر، أعلنت القسام استهداف تجمع لجنود العدو وآلياته بدفعتين من “قذائف الهاون” في منطقة المقوسي شمال غرب مدينة غزة.

المصدر: فلسطين اليوم