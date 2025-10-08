انضمام وفد من الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية إلى مفاوضات شرم الشيخ

انضمت وفود من حركتي الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء إلى وفد حركة حماس المشارك في مفاوضات شرم الشيخ الجارية، في محاولة لوضع آليات لتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت “وكالة صفا” عن مصدر مطلع تأكيده أن وفداً من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سينضم مساء اليوم لوفد حركة حماس في مفاوضات شرم الشيخ.

وأكد مصدر قيادي في حركة الجهاد الإسلامي إن وفود الفصائل التحقت بالمفاوضات “بهدف دعم الموقف الوطني الفلسطيني والسعي إلى اتفاق يوقف الإبادة الجماعية بحق شعبنا وينهي معاناته المستمرة”.

وشدد على أن مشاركة الفصائل في هذه الجولة “تعبّر عن مطلب وطني واسع”، مشيرًا إلى أن الوسطاء رحّبوا بانضمام الوفود الفلسطينية، ورأوا أن “هذا المسار يعزّز وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة الضغوط السياسية الإسرائيلية والدولية”.

وأوضح أن الفصائل الفلسطينية المشاركة “ستكون أمينة على أولويات شعبنا بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وبدء مرحلة جديدة من إعادة الإعمار ورفع الحصار”.

وانطلقت الأحد الماضي في شرم الشيخ المصرية مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس والعدو، بمشاركة مسؤولين من مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية، وسط مساعٍ مكثفة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى صفقة تبادل تشمل إطلاق الأسرى، في وقت يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع للعام الثالث على التوالي.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام