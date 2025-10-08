إردوغان: ترامب طلب مني إقناع “حماس” بالموافقة على مقترحه

كشف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن واشنطن طلبت منه إقناع حركة “حماس” بالموافقة على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقالت الرئاسة التركية، اليوم، إن إردوغان قال لصحافيين خلال رحلة العودة من أذربيجان، إنه “خلال زيارتنا إلى الولايات المتحدة واتصالنا الهاتفي الأخير، شرحنا للسيد ترامب كيف يمكن الوصول إلى حلّ في فلسطين. طلب بالتحديد أن نلتقي حماس ونقنعهم”.

وأضاف “ردت حماس بإبلاغنا أنها مستعدة للسلام والمفاوضات. بعبارات أخرى، لم تتخذ موقفاً معارضاً. أعتبر ذلك خطوة قيّمة جداً”، مشيراً إلى أن الحركة “تتقدم على “إسرائيل”” في هذا السياق.

وأشار إردوغان إلى أن “زملاءنا هم في شرم الشيخ حالياً… كنا على تواصل دائم مع حماس خلال هذه العملية. وما نزال على تواصل الآن”، مضيفاً أنه “نقوم بشرح ما هو المسار الأكثر عقلانية الآن وما يجب القيام به من أجل فلسطين للمضي قدماً بثقة نحو المستقبل”.

وتنضم وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا، اليوم، إلى مباحثات شرم الشيخ، بهدف الاتفاق على الإفراج عن الأسرى في قطاع غزة ضمن المقترح الأميركي.

واليوم، أكد المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لـ “حماس” طاهر النونو أن وفد الحركة قدّم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق، مشيداً بجهود الوسطاء في إزالة العقبات.

