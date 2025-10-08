شركة النفط الإيرانية تؤكد استمرار الإجراءات القانونية ضد حكم بريطاني بشأن مبنى في لندن

أصدرت شركة النفط الوطنية الإيرانية بيانًا رسميًا تعليقًا على حكم محكمة الاستئناف البريطانية الذي أكد مصادرة مبنى تابع لصندوق معاشات موظفي صناعة النفط الإيرانية في لندن لصالح شركة كرسنت الإماراتية.

وأكدت الشركة أن الإجراءات القانونية لم تتوقف، وأنها مستمرة عبر القنوات القضائية المختصة لإلغاء هذا الحكم الجائر والمتحيز، وحماية ممتلكات وأصول الموظفين في صناعة النفط.

وأوضح البيان أن شركة كرسنت بدأت إجراءاتها لمصادرة المبنى منذ عام 2022، وبعد سنوات من المفاوضات ومحاولات حل النزاع، أيدت المحكمة البريطانية الحكم الابتدائي، رغم دفاعات الفريق القانوني الإيراني والمتابعة المستمرة للجهات المختصة.

وشددت شركة النفط على التزامها التام باستخدام كل الصلاحيات القانونية المتاحة، بما يشمل التنسيق مع المركز الرئاسي للشؤون القانونية الدولية، لمواصلة متابعة القضية والعمل على إلغاء القرار واسترداد حقوق الموظفين.

المصدر: وكالة مهر