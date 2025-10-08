قاليباف: الشعب الإيراني لن يغضّ النظر عن أيّ أوهام تتعلّق بوحدة أراضيه

شدّد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف على أنّ وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية “تمّ تثبيتها بدماء مئات الآلاف من الشباب”، مؤكّدًا أنّ الشعب الإيراني “لن يتنازل قيد أنملة لأيّ جهةٍ واهمة بشأنها”.

وخلال جلسة البرلمان اليوم الأربعاء، دان قاليباف ما وصفه بـ”الادعاءات التدخّلية والباطلة” الواردة في البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي، ولا سيّما ما تضمّنه من تكرار “الادعاءات السخيفة حول الجزر الإيرانية الثلاث: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى”.

وفي سياقٍ آخر، أشار قاليباف إلى الذكرى السنوية الثانية لعملية عاصفة الأقصى، مؤكّدًا أنّ هذه العملية البطولية “لم تُصِب الكيان الصهيوني بضربةٍ تقنية واستراتيجية فحسب، بل غيّرت موازين القوى وقلبت حسابات الاستكبار العالمي”.

ولفت إلى أنّ “النظام الصهيوني، بدعمٍ سافرٍ من الولايات المتحدة، ارتكب منذ ذلك الحين مجازر مروّعة بحقّ عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وحوّل قطاع غزة إلى أنقاض، واغتال شخصياتٍ قيادية بارزة كالسيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين وإسماعيل هنية ويحيى السنوار”، مشدّدًا على أنّ “جبهة المقاومة في فلسطين ولبنان واليمن، إلى جانب الشعب الإيراني، أوصلت الكيان إلى مرحلة العجز والارتباك”.

وأشار قاليباف إلى أنّ “الكيان الصهيوني يعيش اليوم أزمة وجودية غير مسبوقة، وأنّ حزب الله في لبنان سلب جيشه النوم بعد هزيمته له وصموده بوجهه، فيما جعلت المقاومة اليمنية من موانئ ومطارات الأراضي المحتلّة أهدافًا غير آمنة”، مؤكّدًا أنّ “الكيان بات أكثر الأنظمة كراهيةً في العالم، وعجز عن القضاء على حركة حماس التي باتت تفرض شروطها عليه”.

وختم بالقول إنّ “كلّ محاولات بنيامين نتنياهو للتغطية على أزمة بقاء كيانه عبر العمليات النفسية لن تنجح، لأنّ غبار الأكاذيب لن يحجب شمس الحقيقة”.

المصدر: وكالة مهر