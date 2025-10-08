الأربعاء   
   08 10 2025   
   15 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 08:00
    رويترز عن رئيس الوزراء الماليزي: أدين بشدة اعتراض “الجيش الإسرائيلي” أسطول الحرية المتجه إلى غزة وهذا عمل استفزازي ينتهك القانون الدولي

