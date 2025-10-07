الثلاثاء   
   07 10 2025   
   14 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 21:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مقتل جندي إسرائيلي برصاصة طائشة أطلقها زميله في مستوطنة “كريات أربع”

      قُتل جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الإثنين ـ الثلاثاء، إثر إصابته برصاصة طائشة أثناء وجوده في إجازة داخل منزله في مستوطنة “كريات أربع” قرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

      وأوضح البيان العسكري أن الجندي أصيب بجروح حرجة جراء طلقة نارية أطلقها صديقه، وهو عنصر في وحدة “حرس الحدود” التابعة للشرطة، خلال حادث وصف بأنه “إطلاق نار عن طريق الخطأ”، مشيرًا إلى أنه فارق الحياة بعد فشل محاولات إنعاشه.

      وأضاف الجيش أن التحقيق في الحادثة فُتح بشكل مشترك بين الشرطة العسكرية ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، فيما تم اعتقال مطلق النار على ذمة التحقيق.

      وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الحوادث المشابهة التي يشهدها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على غزة، في ظل تزايد حالات الانتحار، واضطرابات ما بعد الصدمة، وسوء استخدام السلاح بين الجنود.

      المصدر: مواقع

      مواضيع ذات صلة

      حماس تشترط ربط الإفراج عن الأسرى بمراحل الانسحاب الكامل من غزة

      حماس تشترط ربط الإفراج عن الأسرى بمراحل الانسحاب الكامل من غزة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 7\10\2025

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الثلاثاء 7\10\2025

      الأونروا: غزة تعيش كابوس الدمار والنزوح والجوع منذ عامين

      الأونروا: غزة تعيش كابوس الدمار والنزوح والجوع منذ عامين