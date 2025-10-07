مقتل جندي إسرائيلي برصاصة طائشة أطلقها زميله في مستوطنة “كريات أربع”

قُتل جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الإثنين ـ الثلاثاء، إثر إصابته برصاصة طائشة أثناء وجوده في إجازة داخل منزله في مستوطنة “كريات أربع” قرب مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وأوضح البيان العسكري أن الجندي أصيب بجروح حرجة جراء طلقة نارية أطلقها صديقه، وهو عنصر في وحدة “حرس الحدود” التابعة للشرطة، خلال حادث وصف بأنه “إطلاق نار عن طريق الخطأ”، مشيرًا إلى أنه فارق الحياة بعد فشل محاولات إنعاشه.

وأضاف الجيش أن التحقيق في الحادثة فُتح بشكل مشترك بين الشرطة العسكرية ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، فيما تم اعتقال مطلق النار على ذمة التحقيق.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الحوادث المشابهة التي يشهدها الجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب على غزة، في ظل تزايد حالات الانتحار، واضطرابات ما بعد الصدمة، وسوء استخدام السلاح بين الجنود.

المصدر: مواقع