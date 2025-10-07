وفد تركي يشارك في مباحثات مصرية لإنهاء الحرب في غزة

يشارك وفد تركي برئاسة رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالين، الأربعاء، في المباحثات المستمرة في مصر، الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول” الرسمية، الثلاثاء.

وأوضحت الوكالة أن القضايا الأساسية التي ستُبحث في اجتماعات شرم الشيخ تشمل إرساء وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن والمعتقلين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

ونقلت “الأناضول” عن مصادر أمنية أن كالين أجرى محادثات ثنائية مع مسؤولين أميركيين ومصريين وقطريين، إضافة إلى مسؤولين من حركة حماس، قبل بدء المفاوضات. وأشارت إلى أن عملية المفاوضات غير المباشرة التي شاركت فيها تركيا انطلقت في مصر بعد جولة من المناقشات عُقدت في الدوحة الأسبوع الماضي، حيث كانت أنقرة قد أرسلت وفدًا برئاسة كالين إلى العاصمة القطرية.

ومن المقرر أن ينضم وفد أميركي برئاسة ستيف ويتكوف إلى المباحثات غير المباشرة الأربعاء بين الكيان الإسرائيلي وحماس، في مسعى للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار بعد عدوان مدمّر في غزة خلّف أكثر من 65 ألف شهيد، بحسب بيانات وزارة الصحة في غزة.

وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني سينضم الأربعاء إلى المباحثات في مصر بشأن الحرب في غزة.

وأوضح الأنصاري أن مشاركة بلاده تأتي تأكيدًا على عزم الوسطاء على التوصل إلى اتفاق يُنهي الحرب الكارثية في قطاع غزة.

المصدر: أ.ف.ب.