    لبنان

    البساط: هناك مؤشرات واضحة على تحسّن الوضع الاقتصادي

      قال وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان، عامر البساط، إن “هناك مؤشرات واضحة على تحسّن الوضع الاقتصادي”، مضيفًا: “نتطلّع إلى سنة واعدة للاقتصاد اللبناني”.

      وأضاف البساط، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في قصر بعبدا، يوم الثلاثاء: “تطرّقنا خلال اللقاء إلى مؤتمر بيروت 1 الاستثماري، الذي سيُعقد في 18 و19 تشرين الثاني، والذي يهدف إلى تحفيز فرص الاستثمار”.

      ولفت البساط إلى أن “هذا المؤتمر موجّه إلى القطاع الخاص اللبناني، والاغتراب، والمستثمرين العرب والأجانب، ويُقام برعاية الرئيس جوزاف عون، الذي يُولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الحدث الاقتصادي الوطني”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

