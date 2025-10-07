الخارجية الروسية: الوجود العسكري للاعبين في أفغانستان قد يثير صراعات جديدة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوجود العسكري للاعبين من خارج المنطقة في أفغانستان قد يثير صراعات جديدة، مشددا على رفض موسكو لنشر قوات على أراضي أفغانستان .

وقال لافروف خلال افتتاحه الاجتماع السابع لـ”صيغة موسكو” للمشاورات حول أفغانستان: “نؤكد مجددا رفضنا القاطع لنشر بنى تحتية عسكرية من دول ثالثة على أراضي أفغانستان، وكذلك على أراضي الدول المجاورة، تحت أي ذريعة كانت”.

وأضاف أن “الوجود القسري لأطراف خارجية قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار ونشوب صراعات جديدة”.

وأكد أن مشاركة أفغانستان في العمليات السياسية في المنطقة من شأنها تسهيل أنشطة المنظمات الاقتصادية ومتعددة الأطراف، ودعا الغرب إلى تحمل مسؤولية إعادة إعمار البلاد وتعويض الأضرار التي لحقت باقتصادها ، مشدداً على أن روسيا، من جانبها، ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية لأفغانستان وزيادتها .

وتضم “صيغة موسكو” حول أفغانستان روسيا والهند وإيران وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان .

المصدر: روسيا اليوم