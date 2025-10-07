وصول مواطنة أردنية و130 شخصًا من 22 دولة إلى الأردن بعد احتجازهم على متن “أسطول الصمود”

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن نجاح عملية إجلاء مواطنة أردنية و130 شخصًا من رعايا 22 دولة كانوا على متن أسطول الصمود العالمي، الذي اعترضته بحرية العدو الإسرائيلي أثناء توجهه نحو قطاع غزة، مؤكدة وصولهم إلى الأردن عبر جسر الملك حسين بسلام.

وأوضح الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي أن عملية الإجلاء شملت رعايا من دول عربية وأجنبية، بينها البحرين وتونس والجزائر وسلطنة عمان والكويت وليبيا وباكستان وتركيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكولومبيا والتشيك واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وصربيا وجنوب إفريقيا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة وأوروغواي.

وأشار المجالي إلى أن الوزارة تعاونت بشكل وثيق مع الجهات الأردنية المعنية لتسهيل عبور الركاب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة، مؤكّدًا أن القائم بأعمال السفارة الأردنية في تل أبيب زار المواطنين الأردنيين الثلاثة الذين احتُجزوا سابقًا ضمن ركّاب الأسطول، واطمأنّ على أوضاعهم، موضحًا أن اثنين منهم غادرا البلاد مسبقًا عبر تركيا.

وأضاف أن وزارة الخارجية الأردنية نسّقت كذلك مع سفارات الدول الشقيقة والصديقة لتنظيم مغادرة الركّاب إلى بلدانهم بطريقة آمنة ومنسّقة.

وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية الصهيونية أنّها رحّلت 171 ناشطًا إضافيًا من المشاركين في “أسطول الصمود” الذي انطلق بهدف كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، من بينهم الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ.

وكانت البحرية الصهيونية قد اعترضت سفن الأسطول مساء الخميس الماضي واقتادتها إلى ميناء أشدود، حيث تم احتجاز النشطاء مؤقتًا قبل بدء عملية ترحيلهم إلى دولهم.

وضمّ الأسطول الإنساني أكثر من 40 سفينة ومئات النشطاء القادمين من الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا والولايات المتحدة، ضمن مبادرة دولية تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة.

المصدر: روسيا اليوم