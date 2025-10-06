الإثنين   
    لبنان

    قوى الامن: توقيف أحد مروّجي المخدرات بكمين محكم في محلة كورنيش النهر

      صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: “في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة وتوقيف مرتكبيها، ولا سيما تلك المتعلقة بتجارة وترويج المخدرات، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول شخص يقوم بترويج المخدرات في محلة النهر – الدخولية، ويُدعى س. ح. (مواليد عام 1994، لبناني).

      بتاريخ 17-09-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قام بها عناصر المفرزة، تمّ رصده في المحلّة المذكورة، وتوقيفه بكمين مُحكم على متن سيّارة لون فضّي.

      بتفتيشه والسيّارة، تم ضبط كمية من المخدرات معدة للترويج ومقسمة على الشكل التالي:

      53 كيس من النايلون الشفاف يحتوي كلّ منها حوالى نصف غرام من مادة السالفيا.

      20 حبة مخدرة.

      لفافة تحتوي على مادة السالفيا.

      أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنيّة بناء على إشارة القضاء المختصّ”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

