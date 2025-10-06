الإثنين   
    دولي

    الجيش الروسي يعلن السيطرة على بلدة أوترادنويه في خاركوف

      أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن وحدات من “مجموعة قوات الشمال” تمكنت من السيطرة على بلدة أوترادنويه الواقعة في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا، ضمن العمليات العسكرية المستمرة بين البلدين.

      وأوضح التقرير اليومي الصادر عن الوزارة أن “خسائر القوات الأوكرانية خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت نحو 1465 جندياً، إضافة إلى تدمير عدد من الأهداف العسكرية الاستراتيجية”، حسب البيان.

      كما أكدت الوزارة أن “القوات الروسية استهدفت مرافق حيوية يستخدمها الجيش الأوكراني، من بينها منشآت للطاقة وصناعة النفط، ومستودعات لتخزين الوقود، إضافة إلى مواقع لتجهيز وإطلاق الطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ونقاط انتشار للجنود والمرتزقة الأجانب، في 145 منطقة مختلفة”.

      هذا وتواصل القوات الروسية تقدمها في عدة محاور شرقي وجنوبي أوكرانيا، في ظل استمرار المعارك العنيفة وتبادل الضربات بين الطرفين على امتداد خطوط التماس.

      المصدر: روسيا البوم

