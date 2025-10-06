المفتي قبلان يستقبل وفداً من “التيار الوطني الحر” ومن كشافة الامام المهدي

استقبل المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، في مكتبه بدار الإفتاء، وفداً من “التيار الوطني الحر” برئاسة النائب شربل مارون، الذي دعا المفتي لحضور ذكرى 13 تشرين، المقررة يوم السبت في 11 تشرين الأول، في “الفوروم دو بيروت”.

وقال النائب مارون في تصريح له: “كان لقاءً مميزاً، وتطرقنا إلى عدة مواضيع على الساحة الوطنية. نسعى لأن تكون ذكرى 13 تشرين هذه السنة جامعة لكل اللبنانيين، في ظل الحاجة الماسة للوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بالشعب اللبناني.” وأضاف: “نشد على أيدي سماحة المفتي وكل الوطنيين الذين يسعون لتحقيق هذه الوحدة.”

كما استقبل المفتي قبلان السفير اللبناني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أحمد سويدان، ورئيس جمعية “كشافة الإمام المهدي”، الشيخ نزيه فياض، يرافقه مسؤول الإعلام في الجمعية، نضال شعيب. وقد وجّه الشيخ فياض الدعوة للمفتي لحضور فعاليات التجمع الكشفي الكبير بعنوان “أجيال السيد” في مدينة كميل شمعون الرياضية في 12 تشرين الأول 2025، تخليداً لذكرى استشهاد السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، واحتفاء بالسنوية الأربعين لتأسيس الجمعية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام