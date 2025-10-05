كوريا الشمالية تنشر “أصولاً خاصة” لمواجهة تعزيزات واشنطن العسكرية في كوريا الجنوبية

أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أن بلاده نشرت “أصولاً خاصة” رداً على ما وصفه بتعزيز واشنطن لقدراتها العسكرية على اراضي كوريا الجنوبية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم، بحسب ما جاء في وكالة “فرنس برس”.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 28,500 جندي في كوريا الجنوبية، وقد أجرت الشهر الماضي مناورات عسكرية مشتركة مع حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان.

وتندد بيونغ يانغ بانتظام بهذه المناورات وتصفها بأنها تدريبات على غزو أراضيها، بينما يصر الحلفاء على أنها دفاعية بطبيعتها.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن كيم، قوله في خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح معرض للأسلحة في بيونغ يانغ أمس السبت، إن “التحالف النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يحرز تقدماً سريعاً، وهما يجريان أنواعاً مختلفة من التدريبات لتنفيذ سيناريوهات خطيرة”.

المصدر: مواقع إخبارية