عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 4 تشرين الأول 2025

الأخبار:

-قرار الوزير يخالف القانون: المعاقبون أميركيًا فقدوا أهليّتهم القانونية

-تحويل “الكتّاب العدل” إلى شرطة عند وزارة الخزانة الأميركية

-التيار يبدأ استعداداته لانتخابات الدائرة الـ16

-الفرنسيون يسيطرون على “اليونيفل”: شريك للعدوّ ضدّ المقاومة-

النهار:

-الأولوية تستعاد لحصرية السلاح وسلام يرد على الحملات

الديار:

-حماس توافق على مقترح ترامب بصيغة “نعم ولكن”

-صيغة توافقية “لاغالب ولامغلوب” تعيد الجلسات الحكومية والتشريعية

-الانتخابات في أيار والرئيس على الحياد

-الأمن بين الشرق والغرب: الرياض من منصة اقليمية إلى لاعب دولي

-جريمة وادي النصارى: محاولة لجر السلطة إلى تصفيات ذات صبغة دينية-

اللواء:

-إجراءات قضائية وإدارية حول احتفالية الروشة… وسلام لدرء الفتنة بالقانون

-عون يطالب الحزب “بالتعاون”.. وبرِّي يتمسَّك بالوحدة الوطنية واليونيفيل تدين الاحتلال

الشرق :

-“إسرائيل” أبادت الشعب الفلسطيني في غزة ولكن الفلسطينيين ربحوا “دولة”

-بري: لبنان طبّق الـ 1701 .. والانتخابات في موعدها

الجمهورية :

-تحذير من “المنطقة العازلة”

-الجيش واليونيفيل: لتعاون وثيق للـ 1701

البناء :

حماس ردّت على خطة ترامب فرحّب مباشرة ودعا “إسرائيل” لوقف القصف فورًا

ردّ حماس تناول وقف الحرب والإفراج عن الأسرى وتسليم الحكم وأرجأ الباقي

قطر ومصر تعلنان فتح مسار التفاوض حول التفاصيل وسط صمت “إسرائيلي”

اللواء:

حسب مطِّلعون على المعطيات التي أطلقت خطة ترامب، فإن الشركات الأمنية الموجودة أو التي ستنشأ سيكون لها دورٌ رئيسيٌّ في إدارة الوضع الجديد في غزة.

تجري اتصالات تسبق الجلسة الحكومية، لإبقاء المسار ضمن نطاقه القانوني وفي ما خص احتفالية الروشة.

سجلت بدلات الإيجارات في بيروت ومناطق جبلية ارتفاعًا ملموسًا، تحسُّبًا لتطورات ميدانية ارتفعت المخاوف من حصولها.

الجمهورية:

نقل عن مسؤول حزبي أن الأزمة المستجدة حول ملف حيوي لم تتحول مأزقا مستعصيًا بعد، لكنها ستصبح كذلك إذا لم يتصرف البعض بمسؤولية.

كشف مدير عام تسلم منصبًا جديدًا أخيرًا، عن أن المؤسسةُ الجديدة التي انتقل إليها، ستحفز الناس على تزويد الدولة بفواتير ومعلومات من السوق مقابل قسائم لربح أموال وجوائز.

علم أن تعاونًا مستجدًا يجري العمل على تسريع حدوثه بين الدولة اللبنانية وشركات التواصل الإجتماعي، تمهيدًا لالحاق المتاجر الإلكترونية (shops Online) بالنظام الضريبي والمالي اللبناني.

البناء:

خفايا

توقع مصدر دبلوماسي أن تتعامل إدارة الرئيس دونالد ترامب مع رد حركة حماس باعتباره قبولا للمبادرة الأميركية رغم إدراكه أنها سوف تقتصر على تبادل الأسرى ووقف النار وانسحاب جزئي “إسرائيلي” من مناطق الكثافة السكانية وتشكيل هيئة حكم محلية تحت رعاية مصرية، باعتبار أن القضايا العالقة المتصلة بمستقبل غزة والقضية الفلسطينية والتطبيع والدولة الفلسطينية التي تربط المقاومة مستقبل السلاح بها كما تربط الدول العربية والإسلامية التطبيع بقيامها، وهذا يشبه كثيرًا إطار وقف إطلاق النار في لبنان الذي ربط مصير سلاح المقاومة بالدولة اللبنانية، بينما بقيت قوات الاحتلال تخوض الحرب على وتيرة مختلفة، لكنها لم توقف إطلاق النار ولم تحقق الانسحاب الكامل المنصوص عليه في الاتفاق. وقال المصدر إن ما يعني الرئيس الأميركي بصورة رئيسية هو عدم ربط حماس للإفراج عن الأسرى بالاتفاق على القضايا العالقة.

كواليس

قال مصدر حكومي لبناني إن الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها وفق القانون الساري المفعول دون تعديلات، بعدما دخلت المهل التي يتوقف عليها حسم أمر انتخابات المغتربين مرحلة حرجة لا تحتمل الحديث عن تعديل القانون دون تأجيل الانتخابات. ويبدو من موقف رئيس مجلس النواب القاطع أن لا جلسات نيابية مخصصة لتعديل القانون سوف تعقد. ودعا المصدر جميع القوى السياسية إلى سحب النقاش حول القانون من التداول واعتبار الأمر منتهيًا والانصراف للاستعداد لخوض الانتخابات حسب القانون الحالي.

