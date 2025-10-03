البزري : القضية الفلسطينية أمام مفترق خطير



أشار النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، في بيان، إلى “أن القضية الفلسطينية أمام مفترقٍ خطير، دقيق وحساس، فبعد الإنجاز الدبيلوماسي الكبير الذي تحقق في الأمم المتحدة من خلال اعتراف الغالبية العظمى من دول العالم بالدولة الفلسطينية، وذلك نتيجةً لجهودٍ دبلوماسية حثيثة، أدّت لانعقاد مؤتمر حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع فرنسا من جهة، وللصمود البطولي لشعب فلسطين في غزة من جهة أخرى”.

وأضاف البزري:” ها نحن اليوم أمام استحقاق مفصلي آخر، ألا وهو مصير غزة وأهلها الصامدين الذين ما زالوا يُعانون من حربٍ إسرائيلية جائرة، ومن حصارٍ وجوعٍ وتكرار الاعتداءات وسقوط المزيدٍ من الشهداء والضحايا، وتدمير العديد من الأحياء والمنشآت.

وختم البزري:” أمام كل هذا الواقع الأليم فإن الخيارات المُتاحة للشعب الفلسطين صعبة جداً، إما القبول بالتّسوية المطروحة أو رفضها رغم آفاقها القاتمة وما تحمله من خفايا في طيّاتها وتبعاتٍ جسام”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام