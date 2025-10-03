مسيرات حاشدة جديدة في اليمن للتأكيد على نصرة غزة

شهدت محافظة صعدة اليمنية، مسيرات جماهيرية حاشدة، التأكيد على إسناد غزة بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.

ورفع المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية والمقاومة في لبنان وردّدوا هتافات تضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين العهد مع قضايا الأمة ومؤكدين التمسك بالقيم الوطنية والدينية والإنسانية.

وأدان المتظاهرون الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة، ومباركين العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية.

في السياق، شدد بيان مشترك صادر عن مسيرات صعدة، على “ضرورة استمرار الخروج الأسبوعي نصرة للشعب الفلسطيني ورفضاً قاطعاً للمخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة”، مبيناً أن “الموقف اليمني هو إيماني خالص لوجه الله، ولا يزداد إلا اشتداداً كلما تصاعدت المؤامرات ضد القضية الفلسطينية والمقاومة”.

وأكد البيان أن التكالب ضد المقاومة زاد من اليقين بـ”اقتراب النصر، لأنه أدى إلى افتضاح أمر المنافقين وسقوط الأقنعة عن وجوههم، موضحاً أن الإجرام واحد، معتبراً أن المجرمان ترامب ونتنياهو لا يختلفان عن بعض”.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى “مغادرة مربع الخضوع والوهم والحذر من الجهود المخادعة والخبيثة التي تحاول الالتفاف على المواقف الداعمة لفلسطين”، كما دعا “قادة وأحرار وشعوب العالم من الداعمين لفلسطين إلى بذل المزيد من الجهود الفاعلة”، مؤكداً أن “هذا الدعم هو ضرورة ملحة لإنقاذ غزة”.

المصدر: موقع المنار