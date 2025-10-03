الجمعة   
   03 10 2025   
   10 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 14:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    مسيرات حاشدة جديدة في اليمن للتأكيد على نصرة غزة

      شهدت محافظة صعدة اليمنية، مسيرات جماهيرية حاشدة، التأكيد على إسناد غزة بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.

      ورفع المشاركون الأعلام اليمنية والفلسطينية والمقاومة في لبنان وردّدوا هتافات تضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مجددين العهد مع قضايا الأمة ومؤكدين التمسك بالقيم الوطنية والدينية والإنسانية.

       وأدان المتظاهرون الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في غزة، ومباركين العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية.

      في السياق، شدد بيان مشترك صادر عن مسيرات صعدة، على “ضرورة استمرار الخروج الأسبوعي نصرة للشعب الفلسطيني ورفضاً قاطعاً للمخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة”، مبيناً أن “الموقف اليمني هو إيماني خالص لوجه الله، ولا يزداد إلا اشتداداً كلما تصاعدت المؤامرات ضد القضية الفلسطينية والمقاومة”.

      وأكد البيان أن التكالب ضد المقاومة زاد من اليقين بـ”اقتراب النصر، لأنه أدى إلى افتضاح أمر المنافقين وسقوط الأقنعة عن وجوههم، موضحاً أن الإجرام واحد، معتبراً أن المجرمان ترامب ونتنياهو لا يختلفان عن بعض”.

      ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى “مغادرة مربع الخضوع والوهم والحذر من الجهود المخادعة والخبيثة التي تحاول الالتفاف على المواقف الداعمة لفلسطين”، كما دعا “قادة وأحرار وشعوب العالم من الداعمين لفلسطين إلى بذل المزيد من الجهود الفاعلة”، مؤكداً أن “هذا الدعم هو ضرورة ملحة لإنقاذ غزة”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      مصادر في مستشفيات غزة: 19 شهيداً بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 11 في مدينة غزة

      مصادر في مستشفيات غزة: 19 شهيداً بنيران الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 11 في مدينة غزة

      بحرية الاحتلال تعترض آخر سفن أسطول الصمود المتجهة إلى قطاع غزة

      بحرية الاحتلال تعترض آخر سفن أسطول الصمود المتجهة إلى قطاع غزة

      وزيرة الداخلية البريطانية تشعر بخيبة أمل لخروج احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين 

      وزيرة الداخلية البريطانية تشعر بخيبة أمل لخروج احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين 