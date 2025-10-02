قتيلان في حادث طعن قرب كنيس يهودي بمانشستر

أعلنت الشرطة البريطانية عن سقوط قتيلين اليوم الخميس في حادثة الهجوم على الكنيس اليهودي في مانشستر.

وفي وقت سابق اليوم أفادت الشرطة بأنها تلقت بلاغا عن “حادثة طعن خارج كنيس يهودي”، مشيرة إلى وقوع 4 جرحى، قبل الإعلان عن سقوط القتيلين.

وذكرت الشرطة أنها تلقت اتصالا بعد أن رأى شاهدٌ سيارة تتجه نحو عدد من الأفراد، إلى جانب تعرض شخص للطعن.

وقالت الشرطة إن 4 أشخاص أصيبوا بعدما صدمت سيارة عددا من المارة وتعرض شخص واحد للطعن بالقرب من كنيس يهودي في مانشستر.

كما أكد جهاز الإسعاف أنه هُرع إلى موقع “حادثة كبرى” في منطقة كرامسال في مانشستر، شمالي إنجلترا.

ووصلت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث وعالجت “أربعة أشخاص مصابين بجروح ناجمة عن حادث سيارة وطعن”، حسبما أفادت الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على المشتبه به لكنها لم تحدد ما إذا كان قد نجا، فيما قال رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بيرنهام إن “الخطر زال”.

ووفق ما نقلته صحيفة الغارديان عن مصادر، فإن شرطة مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن البريطاني انضما للتحقيق في عملية الطعن.

كما ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيعود من قمة كوبنهاغن في أعقاب الحادثة.

قتيلان في حادث طعن قرب كنيس يهودي بمانشستروقال ستارمر إنه يشعر بالفزع البالغ إزاء الهجوم، مضيفا أن وقوع هذا الهجوم في يوم احتفال ديني يهودي وهو يوم الغفران (يوم كيبور) يجعل الأمر “مفزعا أكثر”، حسب تعبيره.

المصدر: وكالات