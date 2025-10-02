لاريجاني: الاغتيالات لم تدمّر طهران أو حزب الله

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي لاريجاني، في مقابلة تلفزيونية، أن “اغتيال قادة حزب الله وعلماء الطاقة النووية الإيرانية لن يُدمر حركة المقاومة ولا القدرات العلمية للبلاد”.

وفي إشارة إلى زيارته للبنان واطلاعه على وضع حزب الله، قال “لا يُمكن إنكار أن حزب الله تلقّى ضربةً باغتيال القادة والشهيد السيد حسن نصر الله؛ لكن هذه الحركة لن تُدمّر، بل ستزداد قدراتها بفضل فكرها ونهجها النضالي”.

وأضاف لاريجاني، في مقابلة تلفزيونية، أن “تجربة إعادة بناء واستمرار المقاومة في المنطقة قيّمة”، مُشددًا على أن “هذه التوجهات لا تختفي بزوال الأفراد”.

كما أشار لاريجاني إلى قضية اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، قائلاً “لقد اغتيل علماء نوويون إيرانيون، ويقول ترامب إنني قصفتُ محطة إيران النووية!”. لكن عليه أن يُدرك أن إيران دربت عددًا كبيرًا من العلماء، ولن تُدمر تقنيتها النووية”.

وحول السلوك العسكري الأميركي في المنطقة، وتصاعد التهديدات، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: “إذا أرادت أميركا أن تُشيّع جثثاً يومياً، فعليها مهاجمة دول مختلفة”.

كما صرّح بشأن الوضع في سوريا، قائلاً “لن يبقى الوضع في سوريا على هذا النحو؛ فسوريا شعب مسلم، ولن يُثقل كاهله هذا الوضع”.

المصدر: مهر