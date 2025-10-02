وزارة الخارجية والمغتربين تطلق آلية التسجيل للاقتراع للمغتربين عبر منصة إكس

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عن إطلاق آلية جديدة تتيح للمغتربين اللبنانيين التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة من خارج لبنان، وذلك عبر المنصّة الإلكترونية الرسمية:

وأكدت الوزارة أنها قدّمت جميع الشروحات والتفاصيل اللازمة، بالإضافة إلى المساعدة في تجهيز المستندات المطلوبة لتسهيل عملية التسجيل للمقيمين في الخارج.

كما نشرت الوزارة فيديو يوضح خطوات التسجيل المبسطة والمستحدثة، مشددة على أهمية مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية.

وأطلقت الوزارة حملتها عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” تحت شعار: “صوتك يصنع فرق… سجّل الآن وكن شريكًا في صناعة القرار… لبنان بحاجة لصوتك أينما كنت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام