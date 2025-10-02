عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 2-10-2025

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت ليوم الخميس 2-10-2025

الأخبار:

– ماذا طلب ابن فرحان وماذا ردّ بري على موقف “القوات”؟

– بحث جدي في نمديد ولاية المجلس

– الفصائل تدرس خياراتها… لا لتجريم المقاومة

البناء:

– الكيان يقرصن 6 سفن من أسطول الصمود ويختطف 70 ناشطاً ويستعيد العزلة

– أوروبا تنتفض إسناداً لأبطال الحرية من قادتها الشعبيين وتصرخ بوجه حكوماتها

– بيروت تشارك في التضامن بحضور ممثل دار الفتوى… وشموع في دار الندوة

الديار:

– لبنان أمام خيارات صعبة مع خطة ترامب

– الانتخابات والسلاح والاقتصاد… ملفات قابلة للانفجار

– ورشة مالية لاستيعاب اعتراضات صندوق النقد

الجمهورية:

– تأكيد رسمي على إجراء الانتخابات في موعدها… المناخ الداخليّ تصعيدي وباب الاحتمالات مفتوح

اللواء:

– بيروت تدعم توجُّهات رئيس الحكومة.. وسلام يؤكِّد على حصرية السلاح وإجراء الإنتخابات

– الجيش يسلِّم الحكومة تقريره وملاحقة قضائية للمتورِّطين في الروشة.. ووفد قضائي سوري في لبنان

أسرار

البناء:

يؤكد مصدر دبلوماسي أوروبي أن ما حدث مع أسطول الصمود من جانب كيان الاحتلال يعبر عن قراءة سياسية مبنية على الغطرسة دون حساب العواقب، لأن هذا الاعتداء غير القانوني في المياه الدولية وخطف شخصيات برلمانية وحقوقية وأطباء وناشطين من أوروبا منهم 49 من إيطاليا و49 من إسبانيا و33 من فرنسا و26 من اليونان و19 من ألمانيا و16 من ايرلندا هو بنظر الشارع الأوروبي إهانة لأوروبا حكومات وبرلمانات ومؤسسات نقابية وشعوبًا، وأن هذا الإذلال لأوروبا له حساب منفصل عن حساب الموقف الشعبي من حرب الإبادة بحق الفلسطينيين وأن ردة الفعل التي بدأت في بعض المدن الأوروبية سوف تتحوّل إلى سيل جارف في الشارع يضع الحكومات في وضع صعب، وقد تنتج عنه حملات مقاطعة حكومية وشعبية بعضها لن يتوقف دون إقفال السفارات “الإسرائيلية” واقتحامها، في ما تخشى السلطات الأمنية من خطف دبلوماسيين “إسرائيليين” من هذه السفارات لمبادلتهم بالمختطفين الأوروبيين من سفن الأسطول، ولذلك بدأت الليلة حراسات أوروبية مشددة على السفارات “الإسرائيلية”.

قال مصدر فلسطيني إن مشاورات الفصائل الفلسطينية وصلت إلى توافق على توصيف خطة ترامب لوقف الحرب في غزة بصفتها دعوة للاستسلام والخيانة بالتخلي عن الأهداف الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، ولذلك فإن الموقف هو رفض المشروع لكن ذلك لن يتم بصورة تمنح “إسرائيل” فرصة فك العزلة عنها، ولذلك سوف تفاوض القوى المعنية بالمفاوضات بلغة قانونية لإدخال تعديلات تتم صياغتها بطريقة مدروسة تتيح الحصول على دعم الجانب العربي والتركي لها، خصوصًا أن العرب والأتراك يحتاجون إلى الموقف الفلسطيني للقول إنهم كشريك لاميركا يملكون حقًا مثلها بالتفاوض مع الجانب الثاني ونقل تعديلاته لطلب اجتماع عربي تركي أميركي يناقش ما يوصف بنسخة نتنياهو التي تلاها ترامب ونسخة حماس التي سوف يحملها العرب والأتراك. وقال المصدر إن الموقف الفلسطيني وصل إلى حد الاستعداد لوضع قرار الإفراج عن الأسرى في غزة عند العرب والأتراك ولو دون مقابل، لكن إلقاء السلاح دونه دماء المقاومين ومَن يريد نزعه فليقم بذلك بالقوة أما من يريده في نص الاتفاق، فإنه بالمقابل وبالتزامن يجب قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وفق نص المبادرة العربية للسلام.

الجمهورية:

تبارى ٤ نواب من أحزاب وطوائف مختلفة على إظهار مدى احترام أحزابهم “لانخراط المرأة بالشأن العام”، لكن لم يؤيّد أي منهم اقتراح قانون الكوتا، خلال أحد المؤتمرات، لحجج متعدّدة أبرزها تأثيرها على شكل المجلس

تهرّب مدير عام إحدى الوزارات الكبرى، مرّتَين خلال أحد المؤتمرات، من الإجابة عن أسباب عدم تطبيق وزارته أو لجوئها إلى أحد أهمّ القوانين لتقصّي الفاسدين وكبار المهرّبين والمستنفعين.

عُلِمَ أنّ أحد كبار القضاة الذي قضى منذ أيام نتيجة أزمة قلبية حادّة، كان قد تواصل مع عدد كبير من زملائه القضاة في الأسبوعَين الماضيَين مستاءً من التشكيلات القضائية التي لم تنصفه بمركزه الجديد، وفي المقابل عُيِّن مكانه قاضٍ يصغره بفروقات كبيرة بالنسبة للعمر وللدرجات. وقال لزملائه بالحرف الواحد: “قلبي رح يفقع”، وهذا ما حصل.

اللواء:

نُقل عن شخصية على اتصال مع جهات عربية أن الخطة التي عرضها ترامب على قادة دول عربية وإسلامية كانت متوازنة لجهة النقاط الـ22 التي تضمَّنتها!

تُسجِّل أسعار السلع الغذائية الأساسية ارتفاعًا متوازيًا يحتاج لوقت للتدقيق في نسبته التي تتجاوز الـ30٪ عن التسعيرة الشهر الماضي..

المصدر: الصحف اللبنانية