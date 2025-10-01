الشاعر البحراني الغريفي: السيد نصرالله ملك قلوب البحرينيين ويوم استشهاده كان أشبه بـ”يوم العاشر”

أكّد الشاعر البحراني السيد علوي الغريفي أنّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله “ملك قلوب كل البحرينيين”، مشيراً إلى أنّ يوم استشهاده في البحرين كان “أشبه بيوم العاشر من المحرم، حيث خرج الناس إلى الطرقات في مواكب عزاء، وارتفعت أصوات البكاء والتكبير من المآذن”.

وفي تصريح خاص لوكالة UNEWS، قال الغريفي إن “هذا الحب لم يأتِ من فراغ، فسماحة السيد دخل قلوبنا من دون استئذان، ونقول له: بقدر ما نحبك فإننا على العهد باقون إلى يوم القيامة”.

وشدّد الغريفي على أنّ السيد نصر الله “لم يكن قائداً للبنان فقط، بل هو قائد استثنائي عبر التاريخ سيخلّده التاريخ حتى بعد مئات السنين”، مضيفاً: “سيُقال يوماً إنّ رجلاً هزم إسرائيل. كما ترك الإمام الخميني رضوان الله عليه أثراً عميقاً في البحرين، كذلك ترك سماحة السيد حسن نصر الله أثراً لا يُمحى”.

المصدر: وكالات