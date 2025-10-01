الدولار يتراجع لأدنى مستوى في أسبوع مع إغلاق الحكومة الأمريكية

تراجع الدولار اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوياته خلال الأسبوع مقابل العملات الرئيسية، مع دخول الإغلاق الحكومي الأمريكي حيز التنفيذ، ما قد يؤثر على صدور بيانات اقتصادية مهمة، لا سيما تقرير الوظائف غير الزراعية.

وانتهى التمويل الحكومي عند منتصف الليل في واشنطن، بعدما فشل الجمهوريون والديمقراطيون في التوصل إلى اتفاق مؤقت في اللحظات الأخيرة. وأكد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون أنّ المجلس سيصوت مجدداً اليوم على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، ومن المقرر أن يبدأ النقاش في الساعة 1400 بتوقيت غرينتش.

وبحلول الساعة 05:21 بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، من بينها اليورو والين، بنسبة 0.2% إلى 97.635، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ الأربعاء الماضي عند 97.584.

وأعلنت وزارتا العمل والتجارة الأمريكيتان أنّ الهيئات الإحصائية التابعة لهما ستتوقف عن نشر البيانات خلال الإغلاق الجزئي، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي يُعد مؤشراً رئيسياً لتحديد توجهات مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة بنهاية الشهر الجاري.

المصدر: وكالات