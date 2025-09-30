الدوحة والقاهرة تطلعان “حماس” على خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

قال مسؤول مطلع على المحادثات غير المباشرة حول اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى بين العدو الاسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، قال لوكالة “رويترز” إنّ رئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية أطلعا حركة “حماس” على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المكونة من 20 بنداً بشأن غزة.

وأضاف المسؤول أن مفاوضي “حماس” أبلغوا الوسطاء بأنهم “سيدرسون الخطة بحسن نية وسيقدمون رداً عليها”.

وأعلن الرئيس ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنهما اتفقا على خطة لإنهاء الحرب في غزة.

ووضع ترامب خطة من 20 نقطة لإنهاء الحرب وإقامة حكم جديد في القطاع الذي يمارس العدو بحقه منذ عامين إبادة جماعية بحق البشر والحجر.

وتنص خطة ترامب على إنشاء مجلس حكم مؤقت يترأسه ترامب ويشمل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ولا تتطلب الخطة مغادرة سكان غزة للقطاع وتدعو إلى إنهاء الحرب فوراً إذا وافق كلا الجانبين على ذلك.

كما تدعو إلى “إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين خلال 72 ساعة من قبول “إسرائيل” للخطة”.

ووفق ترامب فإن العدو سيحظى بـ “الدعم الكامل” من الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات لهزيمة “حماس” إذا لم تقبل اتفاق السلام المقترح.

من جانبه، قال نتنياهو “إذا رفضت حماس خطتكم، سيدي الرئيس، أو إذا زعمت قبولها ثم قامت بكل ما من شأنه تقويضها، فإن “إسرائيل” ستنجز المهمة بنفسها. يمكن القيام بذلك بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة، لكن المهمة ستُنجز”، حسب زعمه.

المصدر: مواقع إخبارية