الإثنين   
   29 09 2025   
   6 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 23:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    كنائس فلسطين تكذّب رواية نتنياهو

    كنائس فلسطين تكذب ادعاءات نتنياهو حول حماية المسيحيين في المنطقة.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    البيت الأبيض يكشف خطة ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في غزة وإعادة إعمار القطاع

    البيت الأبيض يكشف خطة ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في غزة وإعادة إعمار القطاع

    المستشفيات في غزة تواجه خطر الشلل بفعل العدوان الصهيوني

    المستشفيات في غزة تواجه خطر الشلل بفعل العدوان الصهيوني

    كمين مركب يستهدف قوة إسرائيلية في غزة ويسفر عن قتلى وجرحى وبتر أطراف

    كمين مركب يستهدف قوة إسرائيلية في غزة ويسفر عن قتلى وجرحى وبتر أطراف