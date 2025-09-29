فعالية حاشدة في تبريز إحياءً للذكرى السنوية الاولى لاستشهاد السيد حسن نصرالله

نظّم الإيرانيون، اليوم الاثنين، فعالية تأبينية حاشدة في تبريز إحياءً للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد أمين عام حزب الله سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله.

وحضر الفعالية حشد من قادة الحرس الثوري وشخصيات دينية وسياسية واجتماعية، اضافة الى حضور شعبي واسع، حيث تم استذكار مآثر وبطولات السيد نصرالله وعمله وجهاده طوال حياته في محاربة الظلم ودعم القضية الفلسطينية واعلاء راية الحق ونصرة المقاومين في كل مكان.

ويحيي العالم الاسلامي وبعض الدول الاجنبية في هذه الايام الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد السيد نصرالله ورفاقه في عدوان اسرائيلي وحشي استهدف مقر تواجده في الضاحية الجنوبية لبيروت بأكثر من 80 طنا من التفجرات عبر صواريخ خارقة للتحصينات، في 27 ايلول 2024.