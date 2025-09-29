اليمن يؤكد دعمه لغزة: “فلسطين 2” يصيب أهدافه في يافا المحتلة… والمسير يستهدف أم الرشراش

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم الاثنين تنفيذ عملية عسكرية نوعية، شملت إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي من طراز “فلسطين 2” الانشطاري متعدد الرؤوس استهدف “أهدافًا حساسة” في منطقة يافا المحتلة، وفق بيان رسمي أصدرته القوة الصاروخية.

وقال العميد يحيى سريع إن العملية “حققت أهدافها بنجاح”، مضيفاً أن الضربة أدّت إلى “فرار الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ”.

كما أفاد البيان بأن سلاح الجو المسير نفّذ عمليتين بطائرتين مسيرتين استهدفتا “هدفين حيويين” في منطقة أمّ الرشراش جنوب فلسطين المحتلة، مؤكداً أن العمليتين “حققتا أهدافهما بنجاح”.

وجاء في ختام البيان تأكيد من الجانب اليمني أن “الخيار الوحيد للأمة العربية والإسلامية أمام الاعتداءات والمجازر في غزة هو المواجهة والصمود وتقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته”.

المصدر: القوات المسلحة اليمنية