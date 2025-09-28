“حزب الله” نظم في صيدا والجوار نشاط “لحظة العروج” للسيد نصرالله



نظم قطاع صيدا في “حزب الله” إحياء لذكرى السيدين الشهيدين الامينين العامين لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله والسيد هاشم صفي الدين وشهداء معركة “اولي البأس” في بلدة الغازية، نشاطا خاصا لحظة استهداف مقر السيد حسن نصرالله واستشهاده، عند الساعة 6:21 مساء تحت عنوان ( لحظة العروج )، تضمن فقرات متنوعة من أقوال مأثورة للسيد نصرالله حول الانتصار والشهادة والقدس وفلسطين والوقوف الى جانب المظلومين والمستضعفين الى كلمات حول سيرته وشخصيته واضاءة الشموع، لتختتم بالقسم، وفاء لدمه الزكي بعنوان ( انا على العهد يا نصر الله ).

وشمل هذا النشاط مدينة صيدا في مجمع السيدة الزهراء، ساحة العين الغازية، باحة مجمع سيد الشهداء- حارة صيدا ، باحات مصلى دار المصطفى عبرا، مصلى الرسول الأكرم في تعمير عين الحلوة، مجمع الإمام الحسين عنقون، قاعة عاشوراء في كفرحتى، وساحات بلدات بنعفول، زيتا، حومين التحتا، اركي، عزة، قناريت، زغدرايا، واقيمت مسيرة في رومين بالمناسبة جابت شوارع البلدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام