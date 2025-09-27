السبت   
   27 09 2025   
   4 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 20:09
    لبنان

    إحياء شعار “إنا على العهد” في شمال لبنان وتأكيد الولاء للشهيد السيد حسن نصر الله

      شهدت مناطق شمال لبنان فعاليات جماهيرية لتجديد الولاء والبيعة للشهيد الأعلى السيد حسن نصر الله وصفيه الهاشمي، تحت شعار “إنا على العهد”.

      في بلدة رشكيدا في البترون، احتشد المشاركون في الساحة العامة بحضور علمائي وفد من التيار الوطني الحر وتيار المردة والأحزاب الوطنية اللبنانية وفعاليات البلدة، جددوا من خلالها العهد والبيعة للشهداء وأكدوا للعالم استمرار الوفاء.

      وأكد مسؤول منطقة الشمال في حزب الله، الشيخ رضا أحمد، أمام مجددي العهد، أن “نحن سنبقى أوفياء لدماء الشهداء ونحفظ وصاياهم”.

      من جهته، شدد الشيخ حسام العلي، رئيس جمعية الإصلاح، على أن “الوحدة الإسلامية هي الأساس، ومن خلالها نصنع النصر والهزيمة للأعداء”.

      كما شهدت بلدات بنهران وبلدة بكمرا في قضاء الكورة، وبلدة حبشيت في عكار، فعاليات لتجديد الولاء والبيعة، مؤكدة استمرار مسيرة المقاومة والوفاء للشهداء.

      المصدر: موقع المنار

