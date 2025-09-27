عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 27 أيلول/سبتمبر 2025

العناوين

صحيفة الأخبار:

اقتفاء الأثر

نهجك المقاوم باقٍ يلقف ما يصنعون

رسائل عربية إلى “السيد”: الأرض كلّها اشتاقت إليك

على طريق القدس: هكذا أوقف نصر الله المقاومة الفلسطينية على قدميها

رباعية السيد

القادم عند الفجر.. ناصر ومنتصر

نصر الله وسورية: عن صوابيّة القرار الإستراتيجي

السيّد في الذاكرة الصوتية: حضور الرمز في موسيقى الغياب

هل انتهى زمن الثائر البطل؟

لو كنتُ أعلم

من هافانا إلى بيروت.. الصورة واحدة

صحيفة البناء:

نتنياهو يتحدّث عن الحرب في قاعة فارغة.. والقناة 13: العالم يبصق في وجوهنا

التمسك “الإسرائيلي” بالسيطرة على الأجواء يعرقل الاتفاق مع سورية بعد قلق تركيا

د.غالي من سفينة دير ياسين في أسطول الصمود: نقترب من الساعات الحاسمة

صحيفة اللواء:

العالم يعاقب المجرم: دعوة لبنان لمفاوضات مباشرة.. وتحدي قادة الغرب بموضوع الدولة الفلسطينية

أكاذيب نتنياهو طنين في قاعة فارغة

يوم التضامن مع سلام من قريطم إلى السراي الكبير

مكاشفة مع وزراء الدفاع والداخلية والعدل.. وملاحقة المخالفين لقطع دابر الفتنة

صحيفة الديار:

صندوق النقد يُطالب لبنان بإصلاحات إضافية

عون “أدار” التحركات العسكرية على الأرض

مبادرة لحصر “التداعيات” وإسقاط “الاعتكاف”

اغتصاب وحصار وخطف في الريف السوري الأوسط

صحيفة الجمهورية:

سلام: لا استقالة ولا تراجع

نتنياهو من نيويورك: لسلام مع لبنان

من أموال المودعين إلى ضوء الليزر.. كيف يدار لبنان بالنفاق السياسي؟

مأزق الدولة التي لا تستطيع!

بدفع من باريس والرياض: مؤتمر دعم الجيش يتقدّم!

صحيفة النهار:

موجة ارتدادية قياسية تلتف حول سلام.. برسم المنتهكين والمقصّرين

أميركا تُعد خيارات لضربات عسكرية على أهداف داخل فنزويلا

اليونان تُحذر “إسرائيل” من خطر فقدان ما تبقى من حلفائها

هل تعترف نيوزيلندا بدولة فلسطينية؟

البحرين تُرحب بإعلان نيويورك: لوقف حرب غزّة

النيجر.. مقتل عشرات المدنيين في غارات للجيش ضدّ “جهاديين”

صحيفة الشرق:

منسى: لا تلقوا تبعات الشارع على الجيش للتنصّل من المسؤوليات

صخرة الروشة عنوان للانتحار.. أم للاحتفال؟!!!

اجتماع وزاري تشاوري في السراي.. متري: للحفاظ على “هيبة الدولة”

رئيس الحكومة يعالج مشكلة “الروشة” بعقل راجح

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا

لم تستبعد مصادر دبلوماسية أوروبية أن يكون ما وصف بالتعثر في مسار المفاوضات السورية “الإسرائيلية” موقّتًا بانتظار ما ستسفر عنه المساعي الأميركية لفرض حلّ متفق عليه مع كلّ من “إسرائيل” والدول العربية والإسلامية، وخصوصًا السعودية وتركيا. وتقول المصادر إنّ الأرجح هو وجود اتفاق أميركي ضمني مع السعودية وتركيا على تجميد مسار الاتفاق السوري “الإسرائيلي” الذي يعتبر جائزة لـ”إسرائيل” حتّى تضمن واشنطن موافقة بنيامين نتنياهو على الحل المرتقب في غزّة، وأن تكون السعودية وتركيا وراء تمسّك المفاوض السوري برفض بعض المطالب “الإسرائيلية” التي تتيح لـ”تل أبيب” الإمساك بالأجواء السورية على حساب النفوذ التركي. وتقول المصادر إن احتمال استمرار الرفض التركيّ للشروط “الإسرائيلية” حتّى لو تمّ الاتفاق في غزّة يبقى قائمًا لحجم الخطر الذي تمثله هذه الشروط على الأمن القومي التركي.

كواليس

تقول مصادر وزارية لبنانية إنّ الاجتماع القادم للحكومة سوف يكشف حدود الأزمة الناجمة عن موقف رئيس الحكومة الذي تسبّب بما عُرف بأزمة إضاءة صخرة الروشة، مشيرة إلى احتمالين، الأول أن يكتفي رئيس الحكومة بما قام به من تحريك النيابات العامة واعتبار ما جرى مخالفة قانونيّة يجب أن يتعامل معها القضاء ويقوم بسحبها من المشهد السياسي؛ وفي هذه الحالة سوف يتعامل حزب الله بالمثل بطيّ الصفحة السياسية للأزمة واعتماد المتابعة القانونية. والاحتمال الثاني أن يواصل رئيس الحكومة التصعيد السياسي في أول اجتماع للحكومة وفي هذه الحالة قد تعود البلاد إلى ما كانت عليه بعد جلسة 5 آب التي تم إقرار ورقة توماس برّاك فيها، حيث مقاربة حزب الله تقوم على اتهام رئيس الحكومة بافتعال أزمة لا تطبيق قانون، وقد أعدّ ملفًا قانونيًا وأرشيفًا لحالات إضاءة صخرة الروشة بموافقة الهيئات الحكومية والبلدية بصورة روتينية في مناسبات لا تخصّ لبنان، ومنها ما يثير حساسيات لبنانية مثل التضامن مع الصحيفة الفرنسية شارلي إيبدو التي نشرت الصور الكاريكاتوريّة المسيئة للرسول.

صحيفة اللواء:

همس:

بدأ الهمس الجدّي في أسماء النواب الذين لن يترشحوا للانتخابات النيابية، أو المبعدين عنها، وما أكثرهم ومن مستويات مختلفة.

غمز:

– عاد الرهان مجددًا على مرفأ بيروت والتحصيل الجمركي لزيادة عائدات الخزينة، على نحو ما كان يحصل خلال الستينات والسبعينات.

لغز:

شكلت قضية رواتب ومخصَّصات القطاع العام والمتقاعدين نقطة تباعد بين الطرف اللبناني وفريق صندوق النقد.

صحيفة الجمهورية:

اعتبرت أوساط قريبة من تحالف سياسي أن سوء إدارة ملف مستجد أدى إلى منح هذا التحالف هدية مجانية.

يعمد عدد من التجار إلى التواصل والضغط على بعض النواب للحؤول دون إقرار قانون حماية المستهلك يوم الاثنين، والذي ينص على رفع الغرامات عند المخالفة في رفع الأسعار وسلامة الغذاء.

فوجئ مشاركون في مأدبة غداء دعا إليها أحد رجال الأعمال، بكلام كبير أدلى به مسؤول سابق بحق مسؤول حالي.

المصدر: صحف