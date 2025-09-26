الجمعة   
   26 09 2025   
   3 ربيع الثاني 1447   
   بيروت 17:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    لافروف: لا يمكن لأن دولة مجاورة لـ “إسرائيل” أن تشعر بالأمان

      أكد وزيرُ الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنَ أيَ دولةٍ مجاورةٍ لإسرائيلَ لا يمكنُ أن تشعرَ بالأمانِ في ظلِّ التصعيدِ المستمرِ في المنطقة.

      وأشار إلى أنَّ ما يحدثُ في غزة يمثلُ كارثةً إنسانيةً غيرَ مسبوقة، راحَ ضحيتَها أكثرُ من خمسةٍ وستينَ ألفَ شهيد.

      وفي كلمة ألقاها خلالَ اجتماعِ وزراءِ خارجيةِ مجموعةِ العشرينَ في نيويورك، اتهم لافروف الغربَ بإثارةِ النزاعاتِ الإقليميةِ عبرَ رفضِ الالتزامِ بمبادئِ ميثاقِ الأممِ المتحدة، ما يعكسُ طموحاتٍ استعماريةً جديدة.

      كما أشار إلى أن بعضَ مسؤولي الأمم المتحدة يُقدّرونَ عددَ ضحايا الحربِ على غزة بأرقامٍ تفوقُ التقديراتِ الحاليةَ بعشرةِ أضعاف.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      روسيا تُسقط 55 مسيرة أوكرانية جنوب غرب البلاد

      روسيا تُسقط 55 مسيرة أوكرانية جنوب غرب البلاد

      روسيا تسيطر على بلدة في دونيتسك وتقصف أهدافا أوكرانية بعد هجوم على القرم

      روسيا تسيطر على بلدة في دونيتسك وتقصف أهدافا أوكرانية بعد هجوم على القرم

      الدنمارك تعتبر تحليق مسيّرات قرب مطار كوبنهاغن “الهجوم الأخطر” على بنيتها التحتية

      الدنمارك تعتبر تحليق مسيّرات قرب مطار كوبنهاغن “الهجوم الأخطر” على بنيتها التحتية