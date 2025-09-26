لافروف: لا يمكن لأن دولة مجاورة لـ “إسرائيل” أن تشعر بالأمان

أكد وزيرُ الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنَ أيَ دولةٍ مجاورةٍ لإسرائيلَ لا يمكنُ أن تشعرَ بالأمانِ في ظلِّ التصعيدِ المستمرِ في المنطقة.

وأشار إلى أنَّ ما يحدثُ في غزة يمثلُ كارثةً إنسانيةً غيرَ مسبوقة، راحَ ضحيتَها أكثرُ من خمسةٍ وستينَ ألفَ شهيد.

وفي كلمة ألقاها خلالَ اجتماعِ وزراءِ خارجيةِ مجموعةِ العشرينَ في نيويورك، اتهم لافروف الغربَ بإثارةِ النزاعاتِ الإقليميةِ عبرَ رفضِ الالتزامِ بمبادئِ ميثاقِ الأممِ المتحدة، ما يعكسُ طموحاتٍ استعماريةً جديدة.

كما أشار إلى أن بعضَ مسؤولي الأمم المتحدة يُقدّرونَ عددَ ضحايا الحربِ على غزة بأرقامٍ تفوقُ التقديراتِ الحاليةَ بعشرةِ أضعاف.

المصدر: موقع المنار