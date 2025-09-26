بالفيديو | انسحاب جماعي من قاعة الأمم المتحدة مع بدء خطاب نتنياهو

شهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، انسحابا جماعيا من القاعة الرئيسية بالتزامن مع دخول رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمته، وذلك احتجاجا على جرائم الحرب الصهيونية التي يقودها نتنياهو في قطاع غزة.

وقبيل صعود نتنياهو إلى المنصة، غادرت معظم الوفود الدبلوماسية القاعة، باستثناء عدد قليل من البعثات.

وبمجرد انتهاء نتنياهو من إلقاء كلمته، عادت أغلب الوفود إلى مقاعدها، في مشهد عبّر بوضوح عن موقف دولي رافض لظهوره على منصة أممية في ظل ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام العدو بأن مكتب نتنياهو طلب من الجيش تركيب مكبرات صوت لبث خطابه الموجّه في الأمم المتحدة إلى سكان قطاع غزة، وهو ما أثار انتقادات حادّة داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حيث اعتبر أن تنفيذ الطلب يتطلب من الجنود مغادرة المناطق المحصّنة، مما يعرّضهم لمخاطر ميدانية.

يأتي خطاب نتنياهو في وقت تتصاعد فيه جرائم الاحتلال في غزة، بالتوازي مع تحرّكات متزايدة على الساحة الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

المصدر: موقع المنار