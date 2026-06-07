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   21 ذو الحجة 1447   
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    تقارير مصورة

    تصعيد إسرائيلي متزامن مع انطلاق حوارات القاهرة بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة

    تتواصل وتيرة التصعيد الإسرائيلي بالتزامن مع انطلاق جولة جديدة من الحوارات في القاهرة، والتي تهدف إلى البحث في آليات البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ويأتي هذا التصعيد في وقت تبذل فيه جهود دبلوماسية مكثفة لدفع مسار التهدئة ومعالجة الملفات العالقة بين الأطراف المعنية.

    وتتركز المباحثات الجارية في العاصمة المصرية على تثبيت وقف إطلاق النار، واستكمال بنود الاتفاق، إلى جانب مناقشة القضايا الإنسانية والأمنية المرتبطة بالمرحلة المقبلة، وسط ترقب لنتائج هذه الحوارات وانعكاساتها على الأوضاع الميدانية.

    المصدر: موقع المنار

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