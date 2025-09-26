المفتي قبلان: صورة السيد فخر لبلدنا وبفضل مقاومته وشهادته بقيت بيروت وبقي لبنان

اكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان ان المطلوب من السلطة قيادة دور سيادي جامع، لأن السيادة روح الاستقلال، والقيمة دائما وأبدا للشعب اللبناني والأهلية الوطنية، وليس للوائح والمشاريع الخارجية.

وشدد في خطبة الجمعة على ان الاحتلال نقيض السيادة، والسكوت عنه فجيعة، والتنازل عن السيادة تنازل عن الوطن، فالسيادة وطن والوطن لا يستورد، والصمود الوطني قرار سياسي وفعل مقاومة وجيش وتضامن شعبي وتضحيات جسام.

ولفت الشيخ قبلان الى ان شهادة السيد حسن ميلاد جديد للبنان السيد الحر المقاوم، ومجد الصمود الأسطوري هو عيد لكل لبنان. وقال ان صورة السيد حسن ليست تعديا إنما هي فخر لبلدنا ومجد للبنان، والذي بفضل مقاومته وفضل شهادته بقيت بيروت وبقي لبنان.

