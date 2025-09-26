وزارة المالية تحدد مهلة أخيرة لتخفيض غرامات الضرائب والرسوم

أصدرت وزارة المالية بياناً دعت فيه جميع المكلفين إلى الاستفادة من مهلة تخفيض غرامات التحقق والتحصيل المتوجبة على الضرائب والرسوم التي تفرضها مديرية المالية العامة، والتي تنتهي بتاريخ 30 سبتمبر 2025.

وحثّت الوزارة المكلفين المعنيين على تسديد الضرائب والرسوم، بما في ذلك الغرامات المخفضة، ضمن المهلة المحددة.

وحدّدت الوزارة نسب تخفيض الغرامات على النحو التالي:

85% على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة بموجب مستندات التكليف قبل 15/11/2022 .

على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة بموجب مستندات التكليف قبل . 90% على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة عن الإدارة الضريبية بين 16/11/2022 و15/02/2024 .

على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة عن الإدارة الضريبية بين . 85% على غرامات التحقق و 75% على غرامات التحصيل لمستندات التكليف الصادرة بعد 16/02/2024 .

على غرامات التحقق و على غرامات التحصيل لمستندات التكليف الصادرة بعد . 100% على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة باسم الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

على غرامات التحقق والتحصيل الصادرة باسم الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات. 85% و90% على غرامات التحقق

على غرامات التحقق 75% على غرامات التحصيل المتعلقة بضريبة الدخل على إيرادات الأسهم الأجنبية.

وأكدت الوزارة أنه لا يمكن قانونياً تخفيض هذه الغرامات بعد انتهاء المهلة المحددة.

المصدر: المكتب الاعلامي الحكومي