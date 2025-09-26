عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 26-09-2025

العناوين

الأخبار:

-دِوا ليبّا تناصر فلسـ.ـطين: النجومية مسؤولية أخلاقية

-إيران تستعد للعقوبات: لا مزيد من التنازلات للعقوبات

-إنهاء «الغموض النووي» الإسـ..ـرائيلي هـ.ـدفاً

-طهران لتل أبيب: «أســـ.ــراركم بأيدينا»

-سلام يعتكف… ويصرُّ على الفتنة: أنوف فوق أنف نوّاف

-اللجنة الفنية تعيد احتساب تعويض نهاية الخدمة

-بابازات الضمان تُعيد إنتاج نفسها

النهار:

-“الحزب” يُكاسر السلطة في ذكرى غياب زعيمه

-حزب الله بعد سنة (صورة صخرة الروشة وعليها رسم سماحة الامين العام “قده”)

-هولاند لـ”النهار”: الاعتراف بفلسطين لا يغير شيئا

الديار:

-بيروت تحتضن صور الشهداء… والرهان على السلم الأهلي وسط عواصف الخارج

-«رسائل» من حزب الله… والقوى الامنية تحافظ على الاستقرار

-قلق من قمة ترامب ــ نتانياهو… وعون: لا نزع سلاح بالقوة

-“تيار المستقبل” يتّجه للمشاركة في الانتخابات النيابيّة دون تحالفات

-من النفايات إلى الثروات: كيف يصنع الفرز طريق لبنان نحو بيئة نظيفة واقتصاد قوي؟

اللواء:

-بوادر أزمة سياسية بعد انتهاك اتفاق الروشة

-سالم يلغي مواعيده يف السراي ويطالب بملاحقة المتورطين

-عزلة لنتنياهو في نيويورك وترامب يحاول تعوميه من خلال إنهاء حرب غزة

-20 طا ئرة إسرائيلية تقصف صنعاء وسقوط ضحايا

-إعلان أمريكي “كبير” بشأن سوريا والمحادثات الأمنية مع إسرائيل تتقدم

-استدعاء مئات الجنرالات الأمريكيين حول العالم لاجتماع عاجل

البناء:

-ترامب يستقبل نتنياهو الاثنين للبتّ برؤيته لوقف الحرب… ويتعهد بعدم ضمّ الضفة

-د. غالي من أسطول الصمود لمنصة شبكة كلنا غزة: الاثنين نصل غزة ما لم نهاجم

-إحياء ذكرى السيد نصرالله بإضاءة صخرة الروشة… وسلام يحول اعتراضه إلى أزمة

الجمهورية:

-الحزب أضاءها وسلام نحو الاعتكاف

-سلام “الحزب” انقلب على التزامه

-… وماذا عن إزالة غزة من الوجود

-لهذه الأسباب لا تأجيل للانتخابات

الشرق:

-عون: محادثاتي مع روبيو إيجابية.. وبراك يتراجع: سندعم لبنان

-عون:أدعو المغتربين للمشاركة في الانتخابات

-بري استقبل هيكل وريغو

نداء الوطن:

-«الثنائي» يفرض في زمن الانكسار ما عجز عنه في عز الانتصار؟

-سلام يلوّح بالاعتكاف… مؤتمنون على تطبيق القانون ولم تفعلوا

-الدولة تسقط هيبتها باتفاق غادر

-بين توسعة المطمر والكارثة البيئية: المتنيون رهائن النفايات

-عباس: لقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح ّ ومتحررة من “حماس”

الاسرار

النهار:

استغرب ناشطون كيفية انتخاب مدير عام جديد لإحدى المؤسسات وهو ابن شقيق مسؤول وزوجته حفيدة مسؤول آخر في الدولة.

تجهد شخصية طارئة على الحياة السياسية في محاولة لتثبيت الحضور قبيل الاستحقاق النيابي المقبل لكنّها لا تُحقّق الهدف المنشود حتى تاريخه.

لم تنجح المحاولات لإطلاق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من دون كفالة، إذ أصدر رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت القاضي كمال نصار قراراً بإخلاء سبيل سلامة بعد تخفيض الكفالة المالية من 20 الى 14 مليون دولار فقط.

شكا ضباط في جهاز أمني من “مظلومية” أصابتهم في التشكيلات الأخيرة.

قال نواب إنّ مديراً عاماً يُسوّق لاقتراح قانون في مجلس النواب لأنّه يستفيد من عائداته المادية.

اللواء:

همس

– وضع مرجع بأجواء غير مشجعة لجهة تعاطي مؤسسة مالية دولية مع الاجراءات التشريعية والقانونية في ما خص تجاوز أزمتي الودائع وإعادة هيكلة المصارف.

غمز

– وضع ظهور شخصية حزبية أثارت التباسات خلال الأشهر الماضية، حداً لتقارير متباينة حول مصيره.

لغز

– شنت إحدى المحطات حملة مباشرة على جهات غير مدنية، على خلفية ما حصل من خرق لاتفاق التجمُّع قبالة صخرة الروشة.

البناء:

خفايا



– يقارن وزير خارجية عربي سابق بين ما كانت عليه مكانة سورية ومهابتها في العلاقة مع أميركا وحالتها اليوم، فيقول إن رحلة نيويورك وواشنطن المصمّمة للرئيس أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني ترافقت مع حملة إعلامية استندت إلى دعم خليجي تركي في ترتيبات الزيارة تشير إلى مكانة بارزة للمسؤولين السوريين في أجندة المواعيد الأميركية، منها اجتماع مفصلي للشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمّ ترويجه مراراً عبر شبكة سي ان ان بنفوذ عربي تركي ولقاءات الشيباني المقررة مع وزير الخارجية ماركو روبيو انتهت بمصافحة محرجة للشرع مع ترامب بحضور زوجته في وداع ضيوفه أثناء مرور مرتّب للشرع دون إجراء أي حديث بينما التقى روبيو الشرع والشيباني لدقائق ولم يحظ الشيباني بغير لقاء قصير رتّبه توماس برّاك مع نائب من نواب وزير الخارجية، بينما اضطر الرئيس الأميركي بيل كلينتون كي يلتقي بالرئيس حافظ الأسد أن يذهب خصيصاً إلى جنيف كي يلتقيه بعدما زار سورية عام 1994 وزارها سلفه جيرالد فورد قبله عام 1974 وبقي وزير خارجية أميركا وارن كريستوفر ينتظر ساعات موعداً مع

الأسد عام 1996 أثناء عـدوان عناقيد الغضب الإسرائيلي على لبنان.

كواليس

تتحدّث التقارير الإعلامية في كيان الاحتلال عن فشل ذريع في ردع اليمن خصوصاً بعد التبجح المتواصل لوزير الحرب يسرائيل كاتس الذي تحوّل إلى عنوان للسخرية في الرأي العام مع كلمات الجحيم التي يردّدها عن عـمـلـيـات تسمّى بالردع، لكنها لا تغيّر شيئاً سوى رفع وتيرة الضربات اليمنية التي تحوّلت إلى مصدر قلق حقيقي في الشارع مع تحوّلها الى خطر يومي يتكرّر ويتسبّب بنزول الملايين الى الملاجئ وأحياناً يتسبب بأعداد من الإصابات بلغت خمسين إصابة وفق البيان الرسميّ في المرة الأخيرة في إيلات، ما يعني أن اليمن نجح بجعل حـرب غزة تنتقل إلى التأثير على حياة المستوطنين وكلما تصاعدت الحرب في غزة على المستوطنين توقع المزيد من القلق والرعب بسبب الضربات اليمنيّة. وهذا هو الحافز الرئيسي لنزول مئات الآلاف إلى الشوارع وفق معادلة، طالما أن الحكومة والجيش لا يستطيعان شيئاً مع اليمن فليوقفوا الحر ب على غزة.

الجمهورية:

علم أن وزارة خدماتية ستنجز محوريا مشروعا للنقل في الشمال قريباً جدا،ً بعدما أنجزته في كسروان منذ أيام.

فضيحة كبرى تواصل مافيا قطاع النفط ارتكابها، ويراكم أصحابها الأرباح والثروات من استغلال ثغرات في صفقة مدعومة على حساب الشعب والخزينة.

سأل مراقبون، لماذا لا تستوفي وزارة المال شيكات مصرفية من المودعين بدل الضرائب والرسوم التي تفرضها نقداً (كاش) على المواطنين المحتجزة أموالهم قسرا،ً كمساهمة في تخفيف الأعباء عنهم؟

نداء الوطن:

سألت مصادر دبلوماسية: مَن وفَّر الضمانة الأمنية للحاج وفيق صفا ليظهر علنًا في منطقة الروشة عصر أمس؟ وهل زال الخطر عنه من استهداف إسرائيلي له؟

لوحظ أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت عن كل لقاءات روبيو في نيويورك ما عدا لقائه الرئيس عون… وعلقت مصادر دبلوماسية أن لذلك دلالة بأن واشنطن غير ممتنة للخطوات اللبنانية رغم أن الحكومة تقول اللازم… وهذا مؤشر لضرورة القيام بأفعال سريعة.

تبيّن أنّ العلاقة بين رئيسة مجلس الخدمة المدنية ووزير التنمية الإدارية تشهد توترًا متصاعدًا، تجلّى مؤخرًا في منعها عددًا من الموظفين من التعاون مع ورش العمل التي تنظّمها الوزارة في إطار رؤيتها لتطوير الإدارة العامة.

