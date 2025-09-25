التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة اعلن تنظيم ندوة جيوسياسية بعنوان “من بيروت إلى جاكرتا: إرث السيد حسن نصر الله”

حيا رئيس التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة الدكتور يحي غدار في بيان، “منسق التجمع الايرلندي الدكتور هوغ فرا المشارك في اسطول الصمود العالمي الداعم لغزة وشعبها الصامد الذي يتعرض لحرب إبادة قتلا وحصارا تدميرا وتشريدا وتجويعا وتعطيشا من العدو الاسرائيلي وداعميه من العرب والغرب”.

من جهة ثانية ولمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمين العام السابقل”حزب الله” السيد حسن نصر الله، اعلن التجمع انه سيُعقد ندوة جيوسياسية بعنوان: «من بيروت إلى جاكرتا: إرث السيد حسن نصر الله والنضال ضد الظلم».

وستُبرز الندوة وفق بيان التجمع،” الأثر المستمر لقائد حزب الله الراحل على حركات المقاومة العالمية حيث يُنظر إلى نصر الله بوصفه رمزًا للتحدي في مواجهة العدوان الصهيوني والهيمنة الغربية، وحيث يُعتبر استشهاده ليس نهاية بل نداءً متجدداً لمقاومة الطغيان والاضطهاد”.

وينظم الندوة التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة – فرع إندونيسيا، ومعهد الحكمة – ماكاسار، والمركز الإندونيسي لدراسات الشرق الأوسط، وتستضيف المتحدث الرئيسي الدكتور يحيى غدار (الأمين العام للتجمع العالمي لدعم خيار المقاومة)، إلى جانب نخبة من الباحثين الإندونيسيين. وسيتخللها نقاش أكاديمي إلى جانب فقرات ثقافية، منها عرض فيديو توثيقي قصير وقراءة شعرية حول المقاومة. وستُعقد الندوة عبر منصة زووم غداً.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام