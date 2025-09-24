ملك إسبانيا لـ”إسرائيل”: كفّوا عن القتل.. وما يجري في غزة عار على المجتمع الدولي

قال الملك الإسباني فيليب السادس إن “ما يحدث في قطاع غزة يندى له الضمير الإنساني ويُعدّ عارًا على المجتمع الدولي”، مطالبًا “بوقف فوري لعمليات القتل والتدمير التي تستهدف المدنيين”.

وأضاف الملك الإسباني في بيان له الأربعاء: “لا يمكننا أن نصمت أو نغض الطرف عن تدمير المدارس والمستشفيات وقتل المدنيين وتجويعهم في غزة”، وأكد أن “الاعتراف بدولة فلسطينية يجب أن يُسهم في إحلال السلام ودعم الاستقرار الإقليمي”.

ودعا الملك الإسباني إلى “وقف انتهاكات إسرائيل”، وتابع أن “بلاده تقرّ بحقها في الدفاع عن نفسها، لكنه طالبها بوقف القتل، وإطلاق سراح كافة الأسرى”، وأكد على “ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة فورًا”، ودعا “المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لتحقيق السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين”.

وعبّر الملك الإسباني عن قلقه من “تراجع الديمقراطية والابتعاد عن قيم التعايش بين الشعوب”، وشدد على أن “الأمم المتحدة لا غنى عنها في هذه المرحلة، وأن إسبانيا ستواصل دعم جهود تحقيق سلام عادل ودائم استنادًا إلى مبادئ القانون الدولي”. وقال في ختام حديثه: “نقول لإسرائيل: كفّوا عن القتل”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام