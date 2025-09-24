“قادة دول عربية وإسلامية” في لقاء مع ترامب: إنهاء حرب غزة خطوة أولى لـ”السلام”

أكد قادة عدة دول عربية وإسلامية، في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، على “ضرورة إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، وإدخال مساعدات إنسانية كافية، في خطوة أولى نحو سلام عادل ودائم”.

وجاء الموقف العربي الإسلامي في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء، وقالت إنه “صادر عن قادة دول أعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، شاركوا في القمة متعددة الأطراف مع رئيس الولايات المتحدة، والتي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك”.

وأفاد البيان أن “القمة عُقدت بين قادة الولايات المتحدة وثماني دول عربية وبلدان أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمبادرة من ترامب، على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأكد البيان على “ضرورة إنهاء الحرب، وتحقيق وقفٍ فوري لإطلاق النار، بما يكفل إطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الكافية، بوصف ذلك الخطوة الأولى نحو سلام عادل ودائم”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ719 على التوالي، حربها العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، تزامنًا مع ارتكاب مجازر مروعة وجرائم حرب ضد المدنيين والنازحين.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام