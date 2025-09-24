رئيس وزراء اليابان: اعتراف طوكيو بدولة فلسطين مسألة وقت وإجراءات “إسرائيل” تعرقل السلام

أكد رئيس وزراء اليابان شيغيرو إيشيبا أمام اجتماع للأمم المتحدة أن اعتراف بلاده بدولة فلسطين بات مسألة وقت فقط، معربًا عن سخطه الشديد من التصريحات الأخيرة لمسؤولين “إسرائيليين” التي رفضت فكرة إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار إيشيبا إلى أن حوالي 80% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعترفت بالفعل بدولة فلسطين، حيث أضافت مجموعة من الدول، بما فيها بريطانيا وكندا وفرنسا، أسماءها هذا الأسبوع، بعد نحو عامين من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال إيشيبا: “بالنسبة لبلادنا، الأمر ليس ما إذا كنا نعترف بدولة فلسطينية، بل متى. لا يمكن قبول الإجراءات الأحادية الجانب المستمرة من حكومة إسرائيل التي تعرقل تحقيق حل الدولتين”.

وشدد على أن اليابان ستضطر إلى اتخاذ خطوات جديدة إذا استمرت إسرائيل في عرقلة جهود السلام، مضيفًا أن “الإرهاب الذي مارسته حماس والدمار الذي نشهده في غزة ترك الكثيرين في حزن عميق”.

وأكد إيشيبا أن الأهم هو أن تتمكن فلسطين من البقاء بطريقة مستدامة، وأن تعيش جنبا إلى جنب في سلام مع “إسرائيل”، مع ضرورة قيام الفلسطينيين ببناء نظام حكم يضمن المساءلة والاستقرار.

المصدر: وكالات