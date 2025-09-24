اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس مع اعتداءات مستوطنين في مسافر يطا

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة لمناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، شملت مداهمة المنازل والتنكيل بالسكان، وأسفرت عن اعتقال عدد من الفلسطينيين بينهم الطفل سيف البرغوثي من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وفي مدينة جنين، اقتحمت القوات منزل أمجد عطاطرة، رئيس بلدية يعبد، إضافة إلى بلدتي صانور وقباطية وحي المراح، حيث اعتقلت شابين كانا يستقلان دراجة نارية. وأعلنت مديرية التربية والتعليم في جنين تأجيل الدوام المدرسي في مدارس يعبد حفاظاً على سلامة الطلاب.

كما واصلت قوات الاحتلال اقتحام بلدة ترمسعيا شمال رام الله، وبلدات دير ابزيع ونعلين وغربي رام الله، ومدينة البيرة، وبلدة زعترة شرقي بيت لحم، بالإضافة إلى بلدة إذنا غرب الخليل، ومدينة قلقيلية، وبلدتي كفر عقب والرام شمال القدس، وبلدة قراوة بني حسان غربي سلفيت، وسط إطلاق نار وقنابل الغاز ومواجهات مع الفلسطينيين.

وفي بلدة ومسافر يطا جنوب الخليل، شهدت المنطقة اعتداء مستوطنين على الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم مواطنتان نُقِلتا إلى المستشفى، فيما اعتقل الاحتلال نجل إحدى الأسر.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، إن الاحتلال اعتدى على الشاب يوسف حاتم مخامرة ووالدته خولة مخامرة بالضرب بعد مداهمة منزلهم في حي البركة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح ورضوض، نقلت على إثرها المواطنة خولة إلى المستشفى، فيما اعتقل الاحتلال نجلها حاتم.

وفي منطقة شعب البطم بمسافر يطا، اعتدى مستعمرون مسلحون على عائلة محمد عبد الجبارين، ما تسبب في إصابة المواطنة شيماء الجبارين بجروح وكدمات نُقلت على إثرها إلى المستشفى.

ونصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية عند مداخل مدينة الخليل وقراها وبلداتها، وأغلقت عدة طرق رئيسية وفرعية، في حين واصلت أعمال المقاومة الشعبية في الضفة الغربية خلال الـ48 ساعة الماضية، حيث سجل مركز معلومات فلسطين 20 عملاً مقاومًا تنوعت بين مواجهات، وإلقاء حجارة، ومظاهرات شعبية، وتصدي للمستوطنين.

المصدر: عرب 48