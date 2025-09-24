ماكرون: على ترامب أن يوقف حرب غزة إذا أراد نوبل للسلام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا كان يسعى بجدية للحصول على جائزة نوبل للسلام، فعليه أن يوقف الحرب الدائرة في غزة.

وفي مقابلة مع قناة BFM الفرنسية أمس الثلاثاء من نيويورك، أوضح ماكرون أن ترامب وحده يملك القدرة على الضغط على “إسرائيل” لوقف الحرب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة هي الجهة الرئيسية التي تزودها بالأسلحة والمعدات.

وأضاف ماكرون: “هناك شخص واحد قادر على فعل شيء حيال ذلك، وهو رئيس الولايات المتحدة. وسبب قدرته على فعل أكثر مما يمكننا فعله هو أننا لا نورد أسلحة تسمح بشن الحرب في غزة. الولايات المتحدة تقوم بذلك”.

وجاء كلام ماكرون تعليقاً على خطاب ألقاه ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هاجم فيه اعتراف بعض حلفائه الغربيين بدولة فلسطينية واعتبره “مكافأة لحماس”. لكنه شدد في المقابل على وجوب وقف الحرب فوراً والتوجه نحو مفاوضات للسلام، قائلاً: “علينا وقف الحرب في غزة فوراً. علينا أن نتفاوض فوراً لإحلال السلام”.

وتابع ماكرون: “أرى رئيساً أمريكياً منخرطاً في الأمر، كرر هذا الصباح من على المنصة: ’أريد السلام. لقد حللت سبعة صراعات‘، ويريد جائزة نوبل للسلام. هذه الجائزة لا يمكن الحصول عليها إلا بوقف هذا الصراع”.

يُذكر أن عدداً من الدول، بينها “إسرائيل” وباكستان وكمبوديا، رشّحت ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام تقديراً لجهوده في الوساطة وإبرام اتفاقيات لوقف إطلاق النار، فيما أكّد ترامب شخصياً أنه يستحق الجائزة مثل أربعة رؤساء أمريكيين سابقين حصلوا عليها.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي إن “جهود الرئيس ترامب من أجل السلام تفوق ما بذله جميع الحاضرين في الأمم المتحدة مجتمعين”، مضيفة: “هذا الرئيس وحده قادر على تحقيق كل هذا من أجل الاستقرار العالمي، لأنه ساهم بفعالية في استعادة قوة الولايات المتحدة”.

المصدر: رويترز