واشنطن ترفض دعوة مادورو للحوار

رفض البيت الأبيض طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إجراء محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب لتهدئة التوترات بين البلدين، بعد أيام من نشر الولايات المتحدة أسطولاً حربياً صغيراً قبالة السواحل الفنزويلية وبدء عمليات استهداف لقوارب تزعم واشنطن أنها تُستخدم في تهريب المخدرات.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، أمس، إن رسالة مادورو تحتوي على «الكثير من الأكاذيب»،بحسب تعبيرها، مضيفةً أن موقف إدارة ترامب بشأن فنزويلا «لم يتغير» وأنها تعتبر النظام هناك «غير شرعي».

وأرسل ترامب ثماني سفن حربية وغواصة إلى جنوب الكاريبي، بادعاء مكافحة «كارتل مخدرات» بقيادة مادورو الذي اعتبر، في رسالة، أن ذلك يهدف إلى «تصعيد نزاع مسلّح قد يُلحق أضراراً كارثية بالقارة بأكملها».

واتهم مادورو ترامب بمحاولة التأثير على تغيير النظام، قائلاً إن «هذه كانت رسالة أولى، وسأرسل لهم المزيد بالتأكيد»، مشيراً إلى أن هدفه هو «الدفاع عن حقيقة فنزويلا».

وفي الأسابيع الأخيرة، دمّرت القوات الأميركية ما لا يقل عن ثلاثة قوارب للاشتباه في أنها تنقل مخدرات من فنزويلا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 12 شخصاً.

ويأتي الرفض الأميركي مع تأييد زعيمين في المعارضة الفنزويلية تعزيز الوجود البحري الأميركي قرب فنزويلا، بزعمهما أنه أمر مهم للغاية لاستعادة الديموقراطية، إذ قال المرشح الرئاسي المنفي إدموندو غونزاليس أوروتيا إن نشر الجيش كان «إجراءً ضرورياً لتفكيك الهيكل الإجرامي» الذي قال إن مادورو يقوده.

ووافقته زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو الرأي، وقالت إن عصابات الجريمة الفنزويلية تشكل «تهديداً حقيقياً ومتزايداً للأمن والاستقرار» في الأميركيتين.

المصدر: مواقع