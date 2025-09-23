كامالا هاريس تنتقد إدارة بايدن: الإجراءات لم تكن كافية لوقف الحرب في غزة

قالت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس إن “إجراءات إدارة جو بايدن تجاه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لم تكن كافية”.

وأضافت كامالا هاريس في كتابها المرتقب بعنوان “107 يوماً” أنها طالبت بايدن بالتعاطف نفسه مع المدنيين الفلسطينيين كما ظهر تجاه أوكرانيا، لكنها رأت أن تصريحاته “كانت غير كافية ومصطنعة”.

واتهمت نائبة الرئيس الأمريكي السابق بايدن بأنه منح رئيس الوزراء “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو “شيكاً مفتوحاً”، ما أضعف موقفها في سباق الرئاسة أمام دونالد ترامب، مشددة على أن السياسات الأمريكية دعمت استمرار العدوان على غزة الذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وقالت هاريس إن “الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر 2023 أضعفت المكانة الأخلاقية “لإسرائيل” وأثارت الغضب حتى داخل الكيان”، مؤكدة أن الدعم الأمريكي المقدم “لإسرائيل” لم يخفف من معاناة المدنيين الأبرياء.

المصدر: وكالة الأناضول