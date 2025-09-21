الشيخ قبلان: الحل بحكومة وطنية أبوية مسؤولة لتأمين قدرة لبنان على تجاوز أخطر مراحل وجوده

رأى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن “الحل يكمن في قيام حكومة وطنية أبوية مسؤولة ودؤوبة، قادرة على تأمين قدرة لبنان الشاملة على تجاوز أخطر مراحل وجوده”.

وقال في بيان: “انطلاقاً من واجب حفظ وحماية هذا البلد العزيز، أؤكد أنه لا يمكن النهوض من أزمات لبنان المميتة وسط منطقة تغلي بمشاريع التمزيق والتقسيم وإشعال الفتن الطائفية والعرقية والفئوية، إلا من خلال حكومة وطنية لا تعرف النوم، تعمل بحس أبوي يتعامل مع أزمات البلد بعقلية طوارئ وجودية. وهذا يرتبط بشكل مباشر بقدرة السلطة على تقديم الأجوبة الضرورية عبر برامج وطنية تدرك خطورة ما تشهده المنطقة المشتعلة”.

وأضاف: “لا يمكن أن تكون الحكومة خصماً سياسياً، وإلا انتهى لبنان. اللحظة الراهنة تتطلب تحشيداً وطنياً، وتعزيزاً للمناعة الداخلية، والتلاقي الكامل، ونبذ الخصومة، ومنع الحقد السياسي، ومعاقبة إعلام الفتنة والارتزاق، وسدّ أبواب الحرائق الخارجية. ولا ضرورة فوق ضرورة تشكيل خلية أزمة وطنية لحماية ’لبنان الكيان‘ من فتنة الداخل وتهديدات الخارج”.

وأكد الشيخ قبلان أن “الحكومة والمعارضة معاً مطالبتان بتقديم أجوبة تليق بالكوارث الوجودية والتهديدات الاستراتيجية التي تطال لبنان والمنطقة. فالاحتلال الإسرائيلي تهديد وجودي، مثله مثل الفساد المنظم، والهجرة، والإغراق الأجنبي، وعقلية المزرعة، والانقسام العمودي، والحقد السياسي، والتعطيل القضائي والرقابي. هذه التحديات تفرض حالة استنفار وطني للتعامل مع قضايا البلد بعقلية الطوارئ”.

وتابع: “من دون رؤية وطنية إنقاذية وتضامنية، لن يقوم للبنان قائمة، خاصة أن البلد غارق في دوامة أزمات تهدد قيمته ووظيفته الكيانية وسط نزيف مالي واقتصادي وسيادي، في ظل لعبة أوتوسترادات جوية مفتوحة لبعض الدول الكبرى التي لا تزال تشحن كل إمكانات حرق لبنان. وما نعيشه اليوم ليس تهديداً للشرعية الداخلية فحسب، بل تهديد لوجود الكيان نفسه، ونحن بين خيارَي الانهيار والفرصة”.

وختم بالقول: “الحل بحكومة وطنية أبوية مسؤولة ودؤوبة لتأمين قدرة لبنان الشاملة على تجاوز أخطر مراحل وجوده. الحل بالتضامن والتلاقي لابتكار سياسة حكومية قادرة على لعب الدور الأبوي الجامع لكل لبنان، وكل ما عدا ذلك تفاصيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام