مادورو يدعو الفلاحين إلى الاستعداد “لحمل السلاح” في مواجهة أي عدوان أميركي محتمل

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، المزارعين في بلاده إلى أن يكونوا “على استعداد لحمل السلاح” في حال تعرضت فنزويلا لهجوم من الولايات المتحدة.

وقال خلال لقاء مع فلاحين في ولاية أراغوا، بثه التلفزيون الرسمي السبت، إن “ملايين الرجال والنساء من أبناء الريف يجب أن يكونوا جاهزين للدفاع عن الجمهورية البوليفارية إذا ما اعتدى عليها الإمبراطورية الأميركية الشمالية”.

تصريحات مادورو جاءت بالتوازي مع مناورات عسكرية للمدنيين في العاصمة كراكاس وعدة مدن، في إطار ما وصفته الحكومة بـ”المقاومة الثورية”، وذلك عقب نشر واشنطن أسطولًا من المدمرات في البحر الكاريبي مدعومًا بمقاتلات F-35 متمركزة في بورتوريكو.

وتتهم كراكاس الإدارة الأميركية بالسعي لتغيير النظام والسيطرة على موارد النفط والذهب والماس، فيما لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ”عواقب لا تُقاس” إذا رفضت فنزويلا استقبال المهاجرين المرحّلين من الولايات المتحدة.

ويرى مراقبون أن تصعيد مادورو الخطاب تجاه واشنطن يهدف إلى حشد الجبهة الداخلية في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية، وإرسال رسالة بأن أي تدخل خارجي سيُواجَه باستراتيجية “حرب طويلة الأمد”، على غرار ما أشار إليه مادورو باقتباسه عبارة تشي غيفارا عن “فتح أكثر من فيتنام واحد”.

المصدر: وكالات