القسام تنشر صورة “وداعية” للأسرى… وتصاعد وتيرة الاحتجاجات السياسية والشعبية ضد حكومة نتنياهو

نشرت “كتائب القسام” (الجناح العسكري لحركة حماس)، صورة جامعة لـ47 أسيراً إسرائيلياً، وكتبت تحت كل صورةٍ اسمَ الأسير رون أراد.

وقالت “القسام” إنها صورة وداعية إبان بدء العملية في غزة، بسبب تعنت رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو وخضوع رئيس أركان جيشه إيال زامير.

تزامنُ ذلك مع تصاعد الاحتجاجات في الكيان ضد حكومة نتنياهو، حيث قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية إن احتجاجات اندلعت أمس السبت، في جميع أنحاء الكيان المحتل طالب فيها المتظاهرون بصفقة فورية وإنهاء الحرب.

وقد أكدت وسائل إعلام العدو، أن المظاهرة عند ميدان الرهائن وسط “تل أبيب” وشارك فيها آلاف الإسرائيليين.

وقالت عائلات الأسرى الصهاينة في بيان إن المظاهرات تحمل شعار “أنقذوا المخطوفين، أنقذوا الجنود وأنقذوا “إسرائيل””، بينما انطلقت مظاهرات مشابهة في مدن وبلدات محتلة عدة من ضمنها حيفا.

كما اندلعت مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين اقتحموا مبنى في مدينة كفار سابا وسط الكيان أثناء تنظيم حفل لحزب الليكود الحاكم بمناسبة ما يُسمى رأس السنة العبرية.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن المحتجين يتظاهرون رفضاً لتعيين ديفيد زيني رئيساً للشاباك، حيث رفعوا شعارات تطالب بوقف تعيينه، ورددوا هتافات مفادها أن “أعضاء الليكود يحتفلون، بينما الدولة والشعب في انهيار”.

وفي السياق، اتفق قادة أحزاب سياسية صهيونية على تشكيل جبهة لإيجاد بديل من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المطلوب للجنائية الدولية.

وجاء ذلك الاتفاق، عقب اجتماع عُقد في “تل أبيب” ضم كلا من زعيم: المعارضة يائير لبيد، وزعيم ما يُسمى حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور لييرمان، ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، ورئيس “حزب الديمقراطيين” يائير غولان.

وأعلن المجتمعون في بيان مشترك أنهم اتفقوا على تشكيل هيئة مهنية مهمتها وضع الخطوط العريضة لحكومة مقبلة.

وقال البيان إن الهيئة ستعنى بوضع تصور للقوانين، وفرض الخدمة الإلزامية في الجيش على الجميع، و”الحفاظ على طابع إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وصهيونية”، حسب زعمهم.

المصدر: مواقع إخبارية