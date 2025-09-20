المانيا | الناتو يسيّر طائرات “أواكس” فوق بولندا وسط تصاعد التوتر مع موسكو

سير حلف شمال الأطلسي (الناتو) طائرة استطلاع من طراز أواكس (AWACS) فوق الأجواء البولندية، في إطار مهمة تهدف إلى حماية الجناح الشرقي للتحالف، وذلك بعد أيام من اختراق طائرات مسيّرة أطلقت من روسيا للأجواء البولندية.

الطائرة، المجهزة برادار متطور لمراقبة المجال الجوي، أقلعت من قاعدة الناتو في مدينة غيلنكيرشن الألمانية، حيث رافقتها لقطات لطاقمها أثناء الصعود والتحضير لرحلة الاستطلاع.

كما أظهرت مشاهد أخرى عملية التزود بالوقود في الجو بمساعدة طائرة أميركية، ما مكّنها من مواصلة مهمتها الطويلة في سماء بولندا.

وقال الكابتن-قائد جويل، أحد أفراد الطاقم: “ما حدث الأسبوع الماضي في بولندا يذكّر الجميع بأن أي شيء قد يحدث، ولهذا نحن هنا مجددًا لمراقبة الأوضاع وضمان حماية سماء الناتو”.

بدوره، أوضح المقدم مايك بيليزيير أن هذه المهام تتيح للناتو رصد أي تهديد جوي محتمل في أقرب وقت ممكن، مضيفًا: “نحن نشارك المعلومات مع الوحدات التابعة للحلف، بحيث يكون لدى مركز العمليات الجوية المشتركة ما يكفي من الوقت لاتخاذ الإجراءات التكتيكية اللازمة”.

وتأتي هذه المهمة في ظل تعزيز فرنسا وألمانيا لوجودهما العسكري في بولندا ضمن برنامج “الشرطة الجوية” للحلف، بعدما وصفت وارسو الهجوم بالطائرات المسيّرة بأنه “غير مسبوق” وانتهاك مباشر لسيادة البلاد.

الناتو بدوره اعتبر الخطوة الروسية “تصرفًا متهورًا” فيما حذرت بولندا من أن ما جرى يختبر جاهزية التحالف وآليات ردعه.

